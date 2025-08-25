Pudgy Penguins CEO: Revenue expected to reach $50 million this year, plans IPO within two years

PANews reported on August 25th that Pudgy Penguins CEO Luca Netz stated in an interview that Pudgy Penguins is on track to hit a record $50 million in revenue this year and hopes to see its stock trade on a public exchange by 2027. He added that the specific timeline for the IPO depends on Pudgy's revenue growth. "If we don't go public within the next two years, I'll be very disappointed in myself," he said.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.