Pump.fun streamer Bagwork leaked unreleased Drake and Future songs, earning over $80,000

PANews reported on September 15th that according to Decrypt , a Solana platform Pump.fun streamer, Bagwork , claimed to have played unreleased songs by rappers like Drake and Future during a live stream. The market value of the associated meme token surged to $ 53 million, and creators received $ 83,410 in commissions within two days. Bagwork has recently gained popularity through a series of livestreaming events, including storming the field at a Los Angeles Dodgers game. Pump.fun platform creator rewards reached $ 20 million this week, driving rapid growth in the "Creator Capital Market."

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.