Raiku Secures $13.5 Million in Funding to Promote “Predictable” Transactions on Solana

PANews reported on September 24th that Web3 infrastructure startup Raiku announced the completion of a $ 13.5 million seed and pre-seed funding round, according to The Block . Investors include Pantera Capital , Jump Crypto , and Lightspeed Faction . Raiku claims its tool can achieve predictable and guaranteed transaction execution by coordinating block space with Solana validators, addressing the issue of transaction uncertainty under Solana's high load. The product has launched on a testnet, with a mainnet launch planned for 2026 .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.