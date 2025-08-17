Report: Bitcoin mining profitability increased 2% in July, driven by rising Bitcoin prices

PANews reported on August 17th, according to Coindesk. Investment bank Jefferies stated in a research report that Bitcoin mining profitability increased by 2% in July, driven by a 7% increase in BTC prices and a 5% rise in network hash rate. The report stated that US-listed mining companies mined a total of 3,622 Bitcoins in July, compared to 3,379 the previous month; these companies accounted for 26% of the network, compared to 25% in June. IREN (IREN) mined the most Bitcoin, with 728 tokens, followed by MARA Holdings (MARA) with 703 BTC. MARA's hash rate remained the highest in the sector, at 58.9 exahashes per second (EH/s) as of the end of July, with CleanSpark (CLSK) in second place at 50 EH/s.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.