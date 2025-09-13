REX-Osprey ETF groeit naar $250 miljoen terwijl Solana koers 81% hoger staat dan vorig jaar

Het REX-Osprey Solana Staking ETF (SSK) heeft in korte tijd meer dan $250 miljoen aan vermogen onder beheer bereikt. De aanbieder REX Shares maakte dit, slechts iets meer dan twee maanden na de lancering van het fonds. Het ETF werd op 2 juli 2025 geïntroduceerd en biedt beleggers een combinatie van spot Solana en beloningen uit on-chain staking. Hiermee profiteren zij zowel van koersbewegingen als van extra rendement uit staking. Kan de Solana koers hierdoor verder worden versterkt? Solana koers ondersteunt snelle instroom De snelle groei van het fonds is mede te danken aan de sterke prestaties van Solana. De Solana koers is in de afgelopen weken duidelijk gestegen. Op korte termijn liet de token een stijging van ruim 6% in één dag zien, terwijl de weekwinst opliep tot bijna 18%. Ook in de afgelopen maand noteerde Solana een stijging van ruim 20%. Over langere perioden zijn de resultaten nog sterker. In zes maanden tijd steeg de waarde met bijna 77%. Sinds het begin van 2025 staat Solana meer dan 27% hoger. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de winst ruim 80%. Gemeten vanaf de eerste notering is de Solana koers bijna vijf keer zoveel waard geworden. Dit verklaart waarom Solana steeds vaker een centrale plek inneemt binnen digitale assets. Uniek model voor Solana beleggingen Het SSK ETF is het eerste fonds in de Verenigde Staten dat spot Solana koppelt aan staking binnen een gereguleerd product. Normaal gesproken moeten beleggers zelf een wallet beheren of deelnemen aan staking via een validator. Met dit ETF ontvangen zij de beloningen automatisch, zonder technische stappen of risico's van eigen beheer. Volgens REX Shares was de instroom te danken aan de steun van vroege investeerders die dit model herkenden als efficiënter en toegankelijker. Het bedrijf zei dat het ook in de toekomst nieuwe producten wil ontwikkelen die tokens combineren met rendement uit het netwerk zelf. We are proud to announce that the REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) has surpassed $250 million in AUM as of 9/11/2025 — just months after launching on July 2nd.$SSK is the first U.S. ETF to combine spot $SOL exposure with native, on-chain staking rewards, marking a major step… pic.twitter.com/FsthIwNUcE — REX Shares (@REXShares) September 12, 2025 Toename in futures en open interest Niet alleen op de spotmarkt groeit de activiteit rond Solana. Data van CoinGlass liet zien dat de handelsvolumes in Solana futures de afgelopen 24 uur opliepen tot meer dan $30 miljard, een stijging van bijna 14% ten opzichte van de dag ervoor. Daarnaast steeg de open interest, het totaal aan openstaande contracten, met ruim 7% naar bijna $17 miljard. Deze toename wijst op meer activiteit van traders die gebruikmaken van leverage, maar ook op bredere institutionele betrokkenheid. Door deze stijgende deelname neemt de liquiditeit toe en wordt Solana aantrekkelijker voor grotere partijen. Solana blijft een actief ecosysteem Solana behoort met ruim 600 miljoen tokens in omloop tot de grootste blockchain netwerken gemeten naar gebruik en handelsvolume. Het netwerk staat bekend om snelle transacties en relatief lage kosten, waardoor het populair is bij zowel retail investeerders als ontwikkelaars van gedecentraliseerde applicaties. De combinatie van technische eigenschappen, stijgende handelsactiviteit en institutionele interesse heeft de basis gelegd voor de sterke prestaties in 2025. Dat maakt Solana een van de meest besproken netwerken buiten de traditionele dominantie van Bitcoin en Ethereum. Vooruitblik op Solana koers en ETF De snelle groei van het Solana ETF tot $250 miljoen toont dat er ruimte is voor innovatieve producten die rendement uit staking combineren met prijsontwikkeling. Voor beleggers betekent dit toegang tot een gereguleerde structuur die de voordelen van DeFi dichterbij brengt zonder technische drempels. De Solana koers laat op meerdere tijdsframes sterke resultaten zien en de futuresmarkt ondersteunt dit met toenemende volumes en open interest. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. 