RgbSwap launches the first RGB protocol asset DogeRGB and opens Claims, issuing large-scale airdrops to the BTC ecosystem

PANews reported on August 9 that RGB infrastructure RgbSwap announced the launch of the first RGB native asset DogeRGB, and has opened Claims. Users can participate by connecting to a BTC wallet.
At the same time, RgbSwap will issue large-scale airdrops to the Bitcoin ecosystem. Users who meet any of the following conditions can receive it: BTC assets exceed US$10, or hold any of the following assets: rgb, labitbu, labumew, ordi, sats, rats, adderrels, early birds, liquid, methane, diesel, alkamist, alkane pandas.
It is reported that DogeRGB is based on the RGB20 standard, with a total amount of 2.1 billion, 90% of which is used for public claims and 10% for airdrops.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.