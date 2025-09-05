Riot Platforms krijgt 477 BTC – zijn Bitcoin miners echter aan het verkopen?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Riot Platforms is een van de grootste beursgenoteerde Bitcoin miners in Amerika en produceerde in augustus dit jaar in totaal 477 BTC. Het bedrijf koos er echter ook voor om hiervan maar liefst 450 BTC weer te verkopen voor een totale waarde van ongeveer $ 51,8 miljoen. Waarom verkocht het bedrijf zoveel BTC? En wat is de impact op de Bitcoin koers? Bitcoin nieuws: Riot Platforms produceert 477 BTC en verkoopt 450 BTC In augustus produceerde Riot Platforms zo’n 15,4 Bitcoin per dag en kwam daarmee op een totaal van 477 in de maand. Riot Announces August 2025 Production and Operations Updates. Riot mined 477 #bitcoin in August, averaging 15.4 Bitcoin per day. The Company maintained an efficient all-in power cost of 2.6¢/kWh. Read the full press release here: https://t.co/xLpl53WISU. pic.twitter.com/fWrasaAGPs — Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) September 3, 2025 In het rapport is echter ook te zien dat het bedrijf in dezelfde maand 450 BTC verkocht tegen een bedrag van $ 51,8 miljoen. Bitcoin productie overzicht, bron: Riot Platforms Het verkopen van BTC na het minen is vrij normaal. Zoals in de tabel te zien is, verkocht het bedrijf in juli ook 475 van de 484 geproduceerde BTC. Met de verkoop worden de operationele kosten gedekt en blijft het bedrijf tegelijkertijd beschermd tegen koersschommelingen. De 22 BTC die overbleef, kwam in de treasury van het bedrijf terecht, waarmee het bedrijf in totaal 19.309 BTC in reserve heeft. Met de huidige koers van $ 110.674, is deze holding ongeveer $ 2,13 miljard waard. Hash rates en kosten voor BTC mining Uit het rapport is ook op te maken dat de gemiddelde hash rate in augustus 36,4 EH/s (exahash per seconde) is. Dit is de rekenkracht die Riot inzet om nieuwe blokken te minen. 1 EH/s is hetzelfde als 1 triljoen hashes per seconde. De hash rate van 36,4 EH/s geeft aan dat Riot inderdaad een van de top miners is, die flink kan profiteren als Bitcoin stijgt. Een deel van de geproduceerde BTC wordt verkocht om de kosten van deze operatie te dekken. Riot rapporteert bijvoorbeeld een all-in power cost van $ 0,026/kWh. Voor de operaties van dit bedrijf is dit eigenlijk heel laag. Gemiddeld wordt er in Amerika zo’n $ 0,14/kWh per huishouden betaald. De werkzaamheden van Riot zijn veel intensiever, wat suggereert dat het bedrijf een aantal slimme deals heeft weten te maken voor goedkope energie. Daalde de Bitcoin koers in augustus door Riot? @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ook al komt het verkopen van BTC onder miners veel voor, de verkoop van honderden BTC in een maand tijd kan wel invloed hebben op de liquiditeit van de markt. Riot Platforms is dan wel een van de grootste miners, maar het is niet de enige. Als alle mining bedrijven tegelijkertijd uitcashen, kan de verkoopdruk op de markt toenemen. Dit kan dus op de korte termijn drukken uitoefenen op de Bitcoin koers. De Bitcoin koers zette midden augustus nog een nieuwe all-time high (ATH) van $ 124.457, maar is sindsdien met 11% gedaald. Momenteel handelt de cryptoleider daarmee op $ 110.674. Bitcoin koers, bron: CoinMarketCap Er zijn echter andere factoren die ook hebben meegespeeld met de daling. Het gaat hier bijvoorbeeld om grote crypto whales die na de speech van Powell massaal gingen verkopen. Ook vandaag reageert Bitcoin voorzichtig op een nieuw job report uit de VS. Bitcoin verwachting – Gaat de Bitcoin waarde weer stijgen? Bitcoin mining zal niet stoppen voordat alle 21 miljoen BTC tokens in circulatie zijn. Tot die tijd zullen mining bedrijven de productiekosten moeten dekken met BTC. Daarnaast is ook te zien dat Riot Platforms in juli meer produceerde en ook meer verkocht (475 van 484 BTC). Ondanks deze massale verkoop, wist Bitcoin toch goed te presteren die maand. De verwachting is daarom dat Bitcoin stijgt, ondanks de verkoop acties van mining bedrijven als Riot. De markt zit momenteel in een dip, maar de adoptie van Bitcoin en andere cryptomunten groeit nog elke dag. Wereldwijd zijn beleidsmakers regels aan het opstellen voor de cryptowereld, wat vertrouwen schept bij traditionele partijen. Zodra zij de overstap naar crypto maken, kan Bitcoin de ATH weer gaan testen. Crypto mining voor retail investeerders Bitcoin mining bij Riot Platforms is een hyperindustriële operatie waarbij er duizenden energie-zuigende en luidruchtige apparaten in rijen naast elkaar staan. Als particulier is het niet makkelijk om überhaupt 1 BTC te minen. Er zijn echter wel opties die het mogelijk maken zelf crypto te minen zonder daarvoor je computer te hoeven upgraden. Het nieuwe mining project PEPENODE ($PEPENODE) is hier een leuk nieuw voorbeeld van. Dit project is nog maar net in presale gegaan en biedt een interessant Mine-to-Earn-model. Al tijdens de presale koop je virtuele Miner Nodes en kun je deze nodes upgraden om je virtuele mining installatie te optimaliseren. Zoals bij Riot Platforms ook geldt, hoe beter je setup, des te hoger de beloningen zijn. Daarnaast staan de staking rewards momenteel op maar liefst 2797%. Extra hardware of kennis van mining is niet nodig bij deze nieuwe crypto. Het enige wat investeerders hoeven doen, is de $PEPENODE token te kopen voor $0,0010407 per stuk en een sterke built te maken. 