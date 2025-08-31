Ripple analyse toont XRP koers richting $7 tot $27 in 2025

De XRP koers consolideert na een daling tot onder de $3 en beweegt nu rond een sterke weerstand. Technische grafieken laten zien dat dit prijsgebied al maanden bepalend is. Kan de XRP koers dit niveau opnieuw doorbreken? XRP koers blijft onder weerstand Een analyse van EGRAG CRYPTO laat zien dat XRP nog steeds vastzit in een langetermijnstructuur die is gebaseerd op een logaritmisch regressiekanaal. Dit kanaal wordt vaak gebruikt om prijsbewegingen van tokens over meerdere jaren in kaart te brengen. De regio tussen $3 en $3,5 is al sinds januari een duidelijke barrière. In juli wist XRP dit gebied kort te doorbreken met een piek tot $3,65, maar de koers zakte daarna snel terug. Sindsdien schommelt de prijs opnieuw net onder de bovenkant van dit kanaal. Volgens de analyse vormt dit gebied opnieuw een belangrijke test. De huidige consolidatie geeft aan dat de markt nog geen duidelijk signaal heeft afgegeven, maar de structuur van het kanaal blijft intact. #XRP – Consolidation Before The Next BIG MOVE: https://t.co/okzo7AkBHG pic.twitter.com/vrIkrqZNcu — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 30, 2025 Ascending channel toont bredere structuur Op de grafiek van de analist is zichtbaar dat XRP zich beweegt binnen een ascending channel. Een ascending channel is een patroon waarbij de koers zich geleidelijk in een oplopende bandbreedte ontwikkelt. XRP heeft zich in eerdere cycli vaker langs deze lijnen bewogen. Historisch gezien bereikten grote bullruns van XRP hun top telkens in de hogere banden van dit kanaal. Deze groene zones staan symbool voor eerdere all-time highs. Hoewel de koers momenteel nog onder de weerstand blijft, ligt dit kanaal nog steeds open als route voor toekomstige prijsstijgingen. De analyse geeft een mogelijke bandbreedte tussen $7 en $27 op de lange termijn. Daarnaast wordt 29 september 2025 als markeringspunt genoemd. Deze datum kan fungeren als een beslismoment waarop duidelijk wordt of XRP in consolidatie blijft of uit het kanaal breekt. Belang van de $3 grens Voor de korte termijn ligt de nadruk op het herwinnen van de $3 grens. Deze psychologische drempel is niet alleen belangrijk voor traders, maar ook voor de bredere marktstructuur. De XRP koers noteert momenteel rond $2,85. Daarmee staat de prijs 1,26% hoger dan 24 uur geleden, maar nog altijd 6,33% lager dan een week geleden en 4,50% lager dan een maand geleden. Dit veroorzaakt teleurstelling bij investeerders die rekenden op een snelle herhaling van de juli-rally. Toch blijft de analyse van EGRAG wijzen op consolidatie in plaats van een breuk van de lange termijnstructuur. Wanneer de koers stabiel boven $3 weet te blijven, kan dat een teken zijn dat XRP opnieuw richting de hogere zones van het ascending channel beweegt. Marktstructuur richting 2025 De belangrijkste focuspunten voor traders en analisten zijn nu: De consolidatie onder de zone $3–$3,5, die al maanden weerstand biedt. Het ascending channel, dat historisch de contouren van XRP’s bullruns laat zien. De mogelijke beslissing rond september 2025, waarbij duidelijk kan worden of de consolidatie doorzet of dat de koers uitbreekt. Deze elementen geven een kader voor het volgen van de XRP koers in de komende periode. Het technische beeld blijft bepalend, met nadruk op het vasthouden van steun en het doorbreken van bekende weerstandsniveaus. Wat gaat de XRP koers doen? De XRP koers bevindt zich in een consolidatiefase onder de belangrijke zone van $3 tot $3,5. Marktstructuur richting 2025 De belangrijkste focuspunten voor traders en analisten zijn nu: De consolidatie onder de zone $3–$3,5, die al maanden weerstand biedt. Het ascending channel, dat historisch de contouren van XRP's bullruns laat zien. De mogelijke beslissing rond september 2025, waarbij duidelijk kan worden of de consolidatie doorzet of dat de koers uitbreekt. Deze elementen geven een kader voor het volgen van de XRP koers in de komende periode. Het technische beeld blijft bepalend, met nadruk op het vasthouden van steun en het doorbreken van bekende weerstandsniveaus. Wat gaat de XRP koers doen? De XRP koers bevindt zich in een consolidatiefase onder de belangrijke zone van $3 tot $3,5. Het behoud van de ascending channel-structuur ondersteunt een langere termijn scenario waarin hogere niveaus mogelijk blijven. Een stabiele beweging boven $3 is de eerste stap richting verdere groei, terwijl september 2025 een belangrijke periode kan worden voor een nieuwe trend.

