Ripple and SBI VC Trade to Launch RLUSD Stablecoin in Japan

Par : CoinPedia
2025/08/22 13:48
Ripple and Japan’s SBI Holdings, through its subsidiary SBI VC Trade, have announced a partnership to distribute the RLUSD stablecoin in Japan starting in the first quarter of 2026. This collaboration aims to widen the availability of Ripple’s stablecoin in the Japanese market, providing a reliable and secure digital currency option for users and investors. The move highlights growing enthusiasm for stablecoins and digital assets in Japan’s financial ecosystem.

