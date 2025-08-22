Ripple announces partnership with SBI to distribute RLUSD stablecoin in Japan

PANews reported on August 22nd that Ripple signed a memorandum of understanding with SBI Holdings and its subsidiary SBI VC Trade , planning to distribute the enterprise-grade stablecoin RLUSD in Japan in the first quarter of 2026. RLUSD is fully backed by high-quality reserves, including US dollar deposits and US Treasury bonds, and is audited monthly by a third-party accounting firm. SBI VC Trade has obtained a Japanese electronic payment instrument trading service provider license and was the first to list USDC .

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.