Ripple Brings Crypto Custody to Spain with BBVA

Ripple has strengthened its partnership with Spanish bank BBVA by deploying advanced digital asset custody services for institutional clients in Spain. This move supports BBVA’s growing crypto offerings, including bitcoin and ether trading and custody, under the EU’s MiCA regulation. The partnership builds on Ripple’s existing work with BBVA in Switzerland and Turkey. It aims to enhance security and compliance, allowing BBVA to better serve its customers interested in digital assets with trusted custody solutions.

