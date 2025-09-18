Ripple CEO: Confident XRP will be included in the White House's crypto reserves, and the XRP ETF may be approved before the end of the year

PANews reported on September 18th that, according to Watcher.guru, Ripple CEO Brad Garlinghouse expressed confidence in an interview with Bloomberg that XRP will be included in the White House's cryptocurrency reserve. Garlinghouse also emphasized that the US SEC may approve an XRP ETF before the end of the year. Garlinghouse stated that the emergence of an XRP ETF is "inevitable." Currently, the SEC has over 11 XRP ETF applications pending, including those from Franklin Templeton, Bitwise, and Canary. The SEC has postponed Franklin Templeton's application until November of this year.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.