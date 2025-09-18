Ripple Partners Trillion-Dollar Manager Franklin Templeton and DBS to Launch Tokenized Finance Solutions

Par : The Crypto Basic
2025/09/18 17:21

Ripple Partners Trillion-Dollar Manager Franklin Templeton and DBS to Launch Tokenized Finance Solutions

Ripple, Franklin Templeton, and DBS have joined forces to advance tokenized finance through a new collaboration. The three firms signed a partnership to develop lending and trading tools using tokenized money market funds and Ripple’s new stablecoin, Ripple USD (RLUSD).

Visit Website

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Australia approves regulatory relief for stablecoin usage

Australia approves regulatory relief for stablecoin usage

The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) has announced regulatory relief for stablecoin intermediaries.
Partager
Cryptopolitan2025/09/18 17:40
Partager
The Bank of England kept interest rates unchanged at 4.00% as expected

The Bank of England kept interest rates unchanged at 4.00% as expected

PANews reported on September 18 that the Bank of England kept its policy interest rate unchanged at 4.00%, in line with market expectations. Seven voters voted to keep the rate unchanged, while two voted to cut it.
Line Protocol
LINE$0.0000406+24.53%
Lorenzo Protocol
BANK$0.08515-1.79%
Partager
PANews2025/09/18 19:01
Partager
The crypto market rebounded from the bottom, the AI sector led the increase by more than 13%, and BTC exceeded $105,000

The crypto market rebounded from the bottom, the AI sector led the increase by more than 13%, and BTC exceeded $105,000

PANews reported on June 24 that according to SoSoValue data, as the situation in the Middle East cooled down and Trump announced a ceasefire between Iran and Israel, the crypto
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.653+1.25%
Bitcoin
BTC$117,141.77+0.60%
Moonveil
MORE$0.0889+1.83%
Partager
PANews2025/06/24 11:16
Partager

Actualités tendance

Plus

Australia approves regulatory relief for stablecoin usage

The Bank of England kept interest rates unchanged at 4.00% as expected

The crypto market rebounded from the bottom, the AI sector led the increase by more than 13%, and BTC exceeded $105,000

Koscom Pursues Korean Won Stablecoin with 5 Trademark Applications

Pepeto Attracts Capital As Early Shiba Inu And Pepe Investors Hunt Big Gains And The Next 100x Story