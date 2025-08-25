“Rolling Brother” opened two ETH long positions, with the latest 25x leverage long position holding 254.34 ETH

PANews reported on August 25th that according to @ai_9684xtpa’s monitoring, “Rolling Brother” opened two long positions on ETH, including:
- Address 0xd07...327bb: holdings 23,108 ETH (approximately US$110 million), opening price US$4,590, liquidation price US$4,658.8, and a floating profit of US$4.06 million.
- Address 0x5f7...eda67: Deposited 69,895 USDC margin 6 hours ago, just opened a 25x long position of 254.34 ETH, with an opening price of $4,796.23 and a liquidation price of $4,678.47.
