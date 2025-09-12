Safety Shot established BONK Holdings to implement its digital asset strategy and currently holds 2.5% of the total circulating supply of BONK

PANews reported on September 11th that Safety Shot, Inc. (NASDAQ: SHOT) announced the establishment of BONK Holdings LLC, a new subsidiary formed to implement its digital asset strategy. BONK Holdings has actively expanded its capital reserves through two previous share issuances and an additional $5 million acquisition in partnership with FalconX. BONK Holdings purchased 228,908,284,661 BONK tokens at an average cost of 0.00002184. With these acquisitions, the company now holds over 2.5% of the total circulating supply of BONK, valued at approximately $55 million.

