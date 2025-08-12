Sam Altman asks Elon Musk to sign an affidavit denying manipulation of the X algorithm

PANews reported on August 12th that OpenAI CEO Sam Altman publicly demanded that Elon Musk sign an affidavit certifying that he never directed changes to the X platform's algorithms to harm competitors or benefit his own company. Altman promised a public apology if Musk signed the document. Altman has previously questioned Musk's use of the platform's dominance to harm competitors.

