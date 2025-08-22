SBI Holdings and Startale Partner to Launch On-Chain Stock and Real Asset Trading Platform

PANews reported on August 22nd that Japanese financial conglomerate SBI Holdings and blockchain infrastructure company Startale Group announced a joint venture to launch a platform supporting 24/7 trading of on-chain stocks and physical assets. The platform will combine SBI's financial ecosystem with Startale's blockchain technology to offer cross-border settlement, sharded holdings, DeFi protocol integration, account abstraction, institutional custody, and real-time compliance monitoring. The two parties will establish two joint venture companies, one responsible for technology development and the other for brand and business development. The platform's launch date has not yet been announced.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.