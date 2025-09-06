ScamSniffer: Phishing losses reached $12.17 million in August, a 72% increase from the previous month

PANews reported on September 6th that ScamSniffer released its August phishing report, which showed that losses in August were approximately $12.17 million and there were 15,230 victims;
Compared to July, losses increased by 72% and the number of victims increased by 67%.
