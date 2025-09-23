Scilex, a listed company, plans to sell shares in its holding subsidiary for $200 million worth of Bitcoin.

PANews reported on September 23rd that according to Globenewswire, Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX), an innovative revenue-generating company, has signed a Securities Purchase Agreement ("SPA") with an institutional investor to exchange $200 million worth of common stock held in its majority-owned subsidiary, Semnur Pharmaceuticals, Inc., for $200 million worth of Bitcoin. Under the agreement, the institutional investor will purchase 12,500,000 shares of Semnur common stock held by Scilex at $16 per share. Closing is expected to occur on or about September 23, 2025.
