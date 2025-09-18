SEC Clears the Way for Spot Crypto ETFs with New Generic Rules

The U.S. SEC has approved new listing standards that simplify the process for launching spot crypto ETFs under the ’33 Act. Cryptocurrencies with listed futures on Coinbase, currently about 12 to 15 coins, will now qualify automatically, removing the need for separate case-by-case approvals. This change streamlines regulatory procedures, cutting delays and hurdles, while opening wider access for spot crypto ETFs. The decision marks a major step toward expanding crypto investment options in U.S. markets.

