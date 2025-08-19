SEC crypto ETF beslissingen opnieuw uitgesteld

2025/08/19 18:16
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Amerikaanse beurswaakhond SEC schuift opnieuw een aantal beslissingen over crypto ETF’s vooruit. Het gaat onder meer om aanvragen voor Solana, XRP en Truth Social. De nieuwe deadlines liggen in oktober. We leggen uit wat er speelt en waarom dat ertoe doet. Welke crypto ETF’s door de SEC zijn uitgesteld Het gaat om drie belangrijke aanvragen. Eerst is er de Truth Social Bitcoin- en Ethereum-ETF, een voorstel dat directe blootstelling biedt aan BTC en ETH. Dan zijn er twee spot-Solana ETF’s, ingediend door 21Shares en Bitwise. En tot slot: de 21Shares Core XRP Trust. Als die laatste groen licht krijgt, kunnen beleggers via reguliere beurzen in XRP stappen. ⚖️ SEC pushes back decisions on Truth Social, Solana, XRP crypto ETFs. The SEC has pushed back decisions on Truth Social’s Bitcoin-Ethereum ETF, Solana products from 21Shares and Bitwise and 21Shares’ Core XRP Trust — all now set for October deadlines. — Crypto News (@btc_af) August 18, 2025 Waarom de SEC de beslissingen uitstelt Procedurele vertraging en wettelijke kaders Dit soort vertragingen is vrij normaal. De SEC maakt geregeld gebruik van de maximale beoordelingsperiode van 240 dagen bij aanvragen onder de 19b-4-regel. Die extra tijd wordt benut om reacties uit de markt te verzamelen en de gevolgen voor investeerders goed af te wegen. Zeker bij altcoins als Solana en XRP, omdat er nog veel juridische onduidelijkheid is, speelt de SEC liever op safe. Vandaar dat deze dossiers wat langer blijven liggen. Beleggersbescherming en marktanalyse De toezichthouder bekijkt bij elk voorstel onder meer of er risico is op marktmanipulatie of gebrekkige liquiditeit. Bij Bitcoin is die toets al vaker positief uitgepakt, maar bij altcoins ligt dat gevoeliger door onduidelijke regelgeving en structuur. De SEC wil voorkomen dat ETF’s worden goedgekeurd waarvan achteraf blijkt dat ze niet robuust genoeg zijn voor het grote publiek. Elk voorstel gaat daarom door een strenge molen van toetsing en risicoanalyse. En dat kost tijd. SEC delays decision on XRP ETFs New deadline: October 19 Funds from 21Shares, Bitwise, Grayscale, CoinShares & Canary Capital are still waiting. DOGE, LTC & ETH ETFs also pushed back. October might be ETF season pic.twitter.com/nX85Azgwq3 — Crypto Millionaire Rohit Sharma (@cmrsbtc) August 19, 2025 Impact van het uitstel op de cryptomarkt Vertraging van institutionele instroom Voor de cryptomarkt betekent dit: het wachten is nog even. Vooral onder Solana- en XRP-investeerders leeft de hoop dat een ETF-goedkeuring zorgt voor meer legitimiteit én kapitaalinstroom. Maar zolang de goedkeuring uitblijft, blijven grotere beleggers aan de zijlijn staan. Dat remt de adoptie van deze altcoins en zorgt voor aanhoudende onzekerheid onder beleggers. Oktober als beslissingsmoment Alle ogen zijn nu gericht op oktober. Dan verlopen namelijk meerdere deadlines tegelijk, waaronder die van Bitwise en 21Shares. Wat de SEC dan beslist, zou de toon kunnen zetten voor hoe ze met altcoin-ETF’s omgaat. Een goedkeuring zou mogelijk meer aanvragen in beweging zetten. Maar nog een ronde uitstel of een ‘nee’ kan juist leiden tot onzekerheid en terughoudendheid. SEC crypto ETF: voorzichtige stap richting regulering Met het uitstel laat de SEC zien dat ze voorzichtig blijft manoeuvreren in het grijze gebied van crypto en regulering. Voor beleggers blijft het voorlopig bij toekijken vanaf de zijlijn. Maar Als oktober duidelijkheid brengt, positief of negatief, dan kan dat veel veranderen in hoe de markt zich ontwikkelt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht SEC crypto ETF beslissingen opnieuw uitgesteld is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

