SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven

De verdenking is nu dat sommige bedrijven zich daar niet aan hebben gehouden en hun crypto-plannen al vóór de officiële bekendmaking doorspeelden aan een select gezelschap. Regulators on Alert The SEC and FINRA have contacted several firms after identifying unusual trading activity ahead of announcements regarding digital asset treasuries. The move comes after sharp price swings and heavy volumes were recorded just before companies revealed… pic.twitter.com/Z97uzGnFX4 — The Coin Republic (@TCR_news_) September 26, 2025 Bedrijven onder vuur: signalen van insider trading Voorlopige bevindingen tonen dat bepaalde aandelen dagen vóór crypto-gerelateerde aankondigingen al onverklaarbare koerssprongen maakten. De SEC en FINRA hebben inmiddels ruim 200 bedrijven benaderd met vragenlijsten en informatieverzoeken. De aandacht ligt onder meer op interne communicatie, transacties van bestuurders en contacten met externe adviseurs. Hoewel er nog geen concrete aanklachten zijn, wijzen toezichthouders op het risico van mogelijke sancties of juridische stappen. Ondernemingen die niet transparant of correct handelen, lopen het risico om vertrouwen van investeerders te verliezen én imagoschade op te lopen. De rol van FINRA bij toezicht op crypto-markten FINRA houdt al geruime tijd een scherp oog op de manier waarop broker-dealers communiceren over crypto-activa. In eerdere jaren nam de toezichthouder duizenden berichten en verklaringen onder de loep. In ongeveer 70% van die gevallen werden onvolledige of misleidende claims vastgesteld. Daarnaast beschikt FINRA over gespecialiseerde teams, zoals het Crypto Asset Surveillance Team (CAST) en Crypto Asset Investigations (CAI), die toezicht houden op aangesloten partijen met crypto-activiteiten. Deze opzet maakt het mogelijk snel in te grijpen bij signalen van onregelmatigheden of ondeugdelijke informatievoorziening. The regulators are scrutinizing suspicious trading patterns in the stocks of companies right before they publicized intentions to add cryptocurrency to their balance sheets. #crypto #sec #FINRAhttps://t.co/yHw8KL79pd — cryptocurrenciesnewz.com (@ccurrenciesnewz) September 26, 2025 Impact op regelgeving en bedrijfsstrategieën De boodschap van SEC en FINRA is duidelijk: wie met crypto werkt, moet z’n communicatie en interne processen strak geregeld hebben. Verwacht wordt dat deze onderzoeken zullen resulteren in strengere regels voor het delen van crypto-gerelateerde bedrijfsinformatie. Voor bedrijven betekent dat minder speelruimte. Ze zullen hun interne processen moeten aanscherpen, zeker rond timing en openbaarmaking van plannen. Voor beleggers kan dit leiden tot meer transparantie en bescherming. Tegelijkertijd kan het effect van bitcoin-gerelateerd nieuws op aandelenkoersen afvlakken. Toenemende druk op crypto-vriendelijke bedrijven Het SEC crypto onderzoek richt zich op een spanningsveld waar steeds meer bedrijven zich begeven: tussen traditionele financiën en digitale activa. Daardoor gaan toezichthouders steeds strenger toezien op marktcommunicatie en transparantie. Bedrijven die deze kant op willen, weten dat de lat steeds hoger komt te liggen. Wie crypto wil opnemen in zijn bedrijfsstrategie, moet niet alleen economisch maar ook juridisch en communicatief voorbereid zijn. Toezichthouders lijken voorlopig vooral te informeren en te waarschuwen. De kans is reëel dat een volgende stap boetes of rechtszaken inhoudt. SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven

