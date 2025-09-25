SEC: ‘Vanaf december flink minder regels voor crypto’

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De SEC bereidt een flinke versoepeling van de regels voor crypto voor. Voorzitter Paul Atkins kondigde aan dat er in december een speciale innovation exemption van kracht moet worden, die het makkelijker maakt om blockchain producten op de markt te brengen. Daarmee wordt een duidelijke breuk gemaakt met de koers van oud-voorzitter Gary Gensler. Een nieuw fundament voor crypto in de VS Tijdens een interview met Fox Business benadrukte Atkins dat de Verenigde Staten een leidende rol moeten pakken in de digitale economie. Volgens hem moet de sector “een stevig fundament in Amerika” krijgen, zodat innovatie niet langer naar andere regio’s weglekt. De innovatie vrijstelling is bedoeld voor zowel crypto- als niet-crypto bedrijven die on-chain producten ontwikkelen. Het gaat dus om een breed kader dat ook traditionele financiële spelers moet aanmoedigen om met blockchain te experimenteren. Atkins verwees naar de waarden waarop de Amerikaanse economie is gebouwd: vrijheid, eigendomsrechten en ondernemerschap. DeFi zou daar volgens hem goed bij aansluiten. Al eerder lanceerde de SEC onder zijn leiding Project Crypto, een programma om bestaande regels te moderniseren en beter te laten aansluiten op digitale assets. Dat project moet verouderde wetgeving uit het pre-digitale tijdperk vervangen door meer toekomstbestendige kaders. Afrekening met Gensler De plannen zijn een scherpe breuk met het beleid van Atkins’ voorganger, Gary Gensler. Onder zijn leiding koos de SEC voor een “enforcement only” strategie. Vrijwel alle grote Amerikaanse crypto bedrijven werden geconfronteerd met rechtszaken, boetes en langdurige juridische procedures. Critici spraken van een vijandige houding die innovatie de nek omdraaide. In de sector raakte de term Operation Chokepoint 2.0 ingeburgerd: een vermeende gecoördineerde poging van toezichthouders en banken om de crypto-industrie uit het financiële systeem te drukken. Met de komst van Donald Trump in het Witte Huis en Atkins als nieuwe SEC voorzitter is dat beleid omgeslagen. Het merendeel van de zaken tegen crypto bedrijven is inmiddels ingetrokken. Waar Gensler vrijwel alle cryptomunten als effecten zag, vindt Atkins nu dat slechts “zeer weinig” tokens onder die definitie vallen. Daarmee wordt de deur geopend voor een heel andere juridische behandeling van de sector. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading SEC: ‘Vanaf december flink minder regels voor crypto’ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Nieuwe initiatieven Naast de innovatie vrijstelling zette de SEC eerder al een speciale Crypto Task Force op. Deze wordt geleid door commissaris Hester Peirce, in de industrie beter bekend als “Crypto Mom”. Zij reist nu door de VS om met ondernemers en developers in gesprek te gaan over de praktische gevolgen van regelgeving. Daarmee kiest de SEC voor een meer coöperatieve en consultatieve aanpak, in plaats van directe handhaving. Ook internationaal staat de SEC onder druk. Terwijl Europa met MiCA al een uniform wettelijk kader invoerde en landen als Singapore en de VAE actief bedrijven aantrekken, dreigde de VS achterop te raken. De innovatie vrijstelling moet ervoor zorgen dat bedrijven weer kiezen voor vestiging op Amerikaanse bodem, in plaats van uit te wijken naar gunstigere jurisdicties. Een belangrijk moment De komende maanden zullen belangrijk zijn voor de verdere uitwerking van het plan. De details van de innovatie vrijstelling moeten nog worden gepresenteerd, en ook het Congres kan aanvullende wetgeving voorbereiden. Toch lijkt de toon gezet: waar de SEC jarenlang symbool stond voor strenge en soms vijandige regulering, belooft de nieuwe koers een vriendelijker klimaat voor crypto. Voor crypto in de VS is dit een beslissend moment. Na jaren van juridische onzekerheid en conflicten gloort er voor het eerst weer uitzicht op stabiliteit en groei. Of, zoals Atkins het zelf verwoordde: “Het is tijd om Amerika opnieuw te laten leiden door innovatie.” Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht SEC: ‘Vanaf december flink minder regels voor crypto’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De SEC bereidt een flinke versoepeling van de regels voor crypto voor. Voorzitter Paul Atkins kondigde aan dat er in december een speciale innovation exemption van kracht moet worden, die het makkelijker maakt om blockchain producten op de markt te brengen. Daarmee wordt een duidelijke breuk gemaakt met de koers van oud-voorzitter Gary Gensler. Een nieuw fundament voor crypto in de VS Tijdens een interview met Fox Business benadrukte Atkins dat de Verenigde Staten een leidende rol moeten pakken in de digitale economie. Volgens hem moet de sector “een stevig fundament in Amerika” krijgen, zodat innovatie niet langer naar andere regio’s weglekt. De innovatie vrijstelling is bedoeld voor zowel crypto- als niet-crypto bedrijven die on-chain producten ontwikkelen. Het gaat dus om een breed kader dat ook traditionele financiële spelers moet aanmoedigen om met blockchain te experimenteren. Atkins verwees naar de waarden waarop de Amerikaanse economie is gebouwd: vrijheid, eigendomsrechten en ondernemerschap. DeFi zou daar volgens hem goed bij aansluiten. Al eerder lanceerde de SEC onder zijn leiding Project Crypto, een programma om bestaande regels te moderniseren en beter te laten aansluiten op digitale assets. Dat project moet verouderde wetgeving uit het pre-digitale tijdperk vervangen door meer toekomstbestendige kaders. Afrekening met Gensler De plannen zijn een scherpe breuk met het beleid van Atkins’ voorganger, Gary Gensler. Onder zijn leiding koos de SEC voor een “enforcement only” strategie. Vrijwel alle grote Amerikaanse crypto bedrijven werden geconfronteerd met rechtszaken, boetes en langdurige juridische procedures. Critici spraken van een vijandige houding die innovatie de nek omdraaide. In de sector raakte de term Operation Chokepoint 2.0 ingeburgerd: een vermeende gecoördineerde poging van toezichthouders en banken om de crypto-industrie uit het financiële systeem te drukken. Met de komst van Donald Trump in het Witte Huis en Atkins als nieuwe SEC voorzitter is dat beleid omgeslagen. Het merendeel van de zaken tegen crypto bedrijven is inmiddels ingetrokken. Waar Gensler vrijwel alle cryptomunten als effecten zag, vindt Atkins nu dat slechts “zeer weinig” tokens onder die definitie vallen. Daarmee wordt de deur geopend voor een heel andere juridische behandeling van de sector. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading SEC: ‘Vanaf december flink minder regels voor crypto’ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Nieuwe initiatieven Naast de innovatie vrijstelling zette de SEC eerder al een speciale Crypto Task Force op. Deze wordt geleid door commissaris Hester Peirce, in de industrie beter bekend als “Crypto Mom”. Zij reist nu door de VS om met ondernemers en developers in gesprek te gaan over de praktische gevolgen van regelgeving. Daarmee kiest de SEC voor een meer coöperatieve en consultatieve aanpak, in plaats van directe handhaving. Ook internationaal staat de SEC onder druk. Terwijl Europa met MiCA al een uniform wettelijk kader invoerde en landen als Singapore en de VAE actief bedrijven aantrekken, dreigde de VS achterop te raken. De innovatie vrijstelling moet ervoor zorgen dat bedrijven weer kiezen voor vestiging op Amerikaanse bodem, in plaats van uit te wijken naar gunstigere jurisdicties. Een belangrijk moment De komende maanden zullen belangrijk zijn voor de verdere uitwerking van het plan. De details van de innovatie vrijstelling moeten nog worden gepresenteerd, en ook het Congres kan aanvullende wetgeving voorbereiden. Toch lijkt de toon gezet: waar de SEC jarenlang symbool stond voor strenge en soms vijandige regulering, belooft de nieuwe koers een vriendelijker klimaat voor crypto. Voor crypto in de VS is dit een beslissend moment. Na jaren van juridische onzekerheid en conflicten gloort er voor het eerst weer uitzicht op stabiliteit en groei. Of, zoals Atkins het zelf verwoordde: “Het is tijd om Amerika opnieuw te laten leiden door innovatie.” Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht SEC: ‘Vanaf december flink minder regels voor crypto’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.