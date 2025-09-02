Selling situation of WLFI TOP10 individual holders: 80% have chosen partial/full profit taking

PANews reported on September 2nd that on-chain analyst @ai_9684xtpa compiled the selling situation of the top 10 individual holders of WLFI:
- 80% of holders have chosen to partially/fully take profits, and only the top 2&5 have not yet transferred or sold any tokens.
- The TOP1 holder, moonmanifest.eth, chose to retain most of the tokens. The book profit of its 1 billion tokens has retreated significantly with the decline of WLFI, but it is still worth US$230 million based on the current price of US$0.2318.
- The TOP6 holder convexcuck.eth sold $3.8 million worth of WLFI to 36 buyers through Whales Market, and is suspected to be the main force of WLFI over-the-counter transactions on the platform.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.