Sharps Technology partners with BONK to enhance BONK's liquidity staking infrastructure

PANews reported on September 17 that according to Cointelegraph, Nasdaq-listed company Sharps Technology announced a strategic partnership with BONK, aiming to utilize BONK's liquidity staking infrastructure. The company plans to pledge part of its $450 million Solana treasury to BonkSOL.
