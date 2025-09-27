Can decline of SHIB continue to $0.00001150 zone?Can decline of SHIB continue to $0.00001150 zone?

SHIB Price Prediction for September 27

Par : Coinstats
2025/09/27 17:51
SHIBAINU
SHIB$0.00001176+1.81%
Can decline of SHIB continue to $0.00001150 zone?
Indian investigators link businessman to 285 Bitcoins in scam proceeds

Indian investigators link businessman to 285 Bitcoins in scam proceeds

The Indian Enforcement Directorate has filed a charge sheet against businessman Raj Kundra over his possession of Bitcoin linked to a crime.
Chainlink
LINK$20.94+4.23%
Solana Retardz
SCAM$0.000019--%
Cryptopolitan2025/09/27 17:00
Crypto security experts warn of risks in pending market structure bill

Crypto security experts warn of risks in pending market structure bill

The experts want Congress to ensure that crypto legislation includes measures to protect against money laundering, sanctions evasion, and more.
Moonveil
MORE$0.07495+1.72%
Cryptopolitan2025/09/27 18:00
Crypto security experts flag major risks in crypto market structure legislation

Crypto security experts flag major risks in crypto market structure legislation

The post Crypto security experts flag major risks in crypto market structure legislation appeared on BitcoinEthereumNews.com. Global civil society organization Transparency International U.S. has urged lawmakers to reexamine some parts of the crypto market structure legislation. The bill is currently awaiting approval from Capitol Hill. The organization expressed its concerns about the legislation in a letter to U.S. Senator Majority Leader John Thune and Senator Charles Schumer. Transparency International’s concerns are on the Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) and the Responsible Financial Innovation Act (RFIA). Transparency International sees risks posed by the RFIA bill The letter highlights the risks posed by the bills, with support from the Free Russia Foundation, Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition, and Nate Sibley, the director of the Hudson Institute’s Kleptocracy Initiative. The parties want Congress to ensure that digital asset legislation includes measures to protect against money laundering and sanctions evasion, among other illicit activities. The organization argued that virtual assets are becoming the new tools for laundering the proceeds of corruption, including bribery and embezzlement. The letter cited the example of Tareck El Aissami, a Venezuelan official accused of embezzling state funds into digital assets and laundering them through U.S. crypto exchanges. “These blind spots in our crypto laws would give drug cartels, fentanyl traffickers, and corrupt regimes like Iran, North Korea, and Russia exactly what they need to anonymously move dirty money and fund their crimes.” -Scott Greytak, Deputy Executive Director of Transparency International U.S. The organization’s recommendations come in the wake of the recent market structure framework provided by Senate Democrats. The market structure framework highlights the need for stricter regulatory measures for cryptocurrencies. Democratic senators previously explained that the risks stemming from the high volatility of most digital assets pose a financial crisis under the RIFA. The newly appointed executive director of the President’s Council of Advisors on Digital Assets, Patrick Witt, also called…
Major
MAJOR$0.12293+3.41%
BRC20.COM
COM$0.010572-36.34%
Union
U$0.010325-1.98%
BitcoinEthereumNews2025/09/27 18:19
