Shiba Inu lijkt klaar voor een nieuwe all-time high, volgens analisten

Par : Coinstats
2025/09/17 15:46
SHIBAINU
SHIB$0.00001296-0.76%
Hyperliquid
HYPE$54.84+2.85%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.002361+14.55%
DeFi
DEFI$0.001646-4.19%
TokenFi
TOKEN$0.01351-0.36%
BitShiba
SHIBA$0.000000000589+4.99%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Shiba Inu is al jaren een van de grootste memecoins. Toch heeft de munt sinds zijn all-time high in oktober 2021 een flinke klap gekregen. Van de ATH op $0,00008616 is meer dan 85% inmiddels weer verloren. Veel beleggers zijn SHIB daarom een beetje vergeten. Maar analisten zien opnieuw kansen. Waarom alleen burns niet meer genoeg zijn Veel Shiba Inu fans hopen dat de munt opnieuw kan stijgen door grote token burns. Dat gebeurde in 2021, toen Ethereum oprichter Vitalik Buterin in één keer 410 biljoen SHIB vernietigde. De prijs schoot toen omhoog, en dat moment leeft nog altijd voort in de community. Maar de realiteit is simpel: een burn van die omvang is niet meer mogelijk. En zelfs als er kleinere burns plaatsvinden, zal dat volgens experts niet genoeg zijn om de koers naar een nieuw record te brengen. Shiba Inu’s eigen lead developer, Shytoshi Kusama, zei het duidelijk:  “Alleen tokens burnen gaat ons niet redden. We hebben adoptie nodig.” Dat is een belangrijk inzicht voor investeerders. Het betekent dat SHIB niet meer alleen afhankelijk is van hype of kunstmatige schaarste, maar moet laten zien dat het echte waarde heeft. Shibarium als groeimotor Daar komt het Shibarium netwerk in beeld. Dit is een layer 2 blockchain die in 2023 is gelanceerd. Het idee is simpel: snellere en goedkopere transacties, speciaal gebouwd om Shiba Inu meer gebruiksmogelijkheden te geven. In theorie kan Shibarium zorgen voor een hele nieuwe serie aan toepassingen: DeFi projecten die draaien op Shibarium NFT-marktplaatsen die SHIB als betaalmiddel accepteren Games en apps waarin SHIB direct gebruikt kan worden Tot nu toe is dat potentieel nog niet benut. Er zijn weinig grote applicaties gebouwd op Shibarium, waardoor de munt nog altijd vooral wordt gezien als een memecoin. Maar als het team er wél in slaagt om developers aan te trekken en nieuwe projecten te lanceren, dan kan dit de adoptie van SHIB enorm vergroten. Meer gebruik = meer vraag. En meer vraag kan de koers structureel omhoog duwen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Shiba Inu lijkt klaar voor een nieuwe all-time high, volgens analisten document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bull run als katalysator Naast adoptie speelt ook de bredere cryptomarkt natuurlijk een serieus grote rol. Shiba Inu is een memecoin, en die zijn berucht om hun extreme bewegingen. In een bear market verliezen ze vaak snel waarde, maar in een bull market kunnen ze juist explosief stijgen. Omdat retailbeleggers tijdens een bull run vaak op zoek gaan naar de volgende “hype coin” die sneller stijgt dan Bitcoin of Ethereum. Shiba Inu profiteert hier in 2021 enorm van. Als de komende maanden inderdaad een nieuwe bullmarkt losbarst, geholpen door bijvoorbeeld renteverlagingen van de Federal Reserve of meer instroom via spot ETF’s, dan kan dat opnieuw leiden tot een kapitaalstroom richting memecoins zoals SHIB. Voor investeerders is dit relevant. Waar Bitcoin vaak gezien wordt als “veiligere” munt, zijn altcoins als Shiba Inu vaak de plekken waar het grote, snelle geld gemaakt wordt tijdens een opgaande markt. Waarom Shiba Inu nog altijd grote kansen biedt Veel mensen vragen zich af: waarom zou je nog in SHIB stappen, nu er zoveel nieuwe projecten zijn? Het antwoord ligt in de community en merknaam. Shiba Inu is, naast Dogecoin, nog altijd de grootste bekendste memecoin ter wereld. Het project heeft miljoenen volgers,heeft een grote community en blijft terugkomen in het nieuws. Dat betekent dat er altijd liquiditeit en aandacht is. Combineer dat met de belofte van Shibarium én de mogelijkheid van een bullmarkt, en je hebt een munt die, ondanks de risico’, nog steeds verrassend kan uithalen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Shiba Inu lijkt klaar voor een nieuwe all-time high, volgens analisten is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback

Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback

Image Cryptocurrency trading can feel like riding a rocket — thrilling when it soars, terrifying when it plummets. One week you’re catching perfect breakouts; the next, you’re staring at a string of red trades wondering if you’ve lost your touch. Every experienced trader, from hobbyists to full-time professionals, eventually encounters the same humbling experience: a losing&nbsp;streak. A losing streak doesn’t mean you’re a bad trader or that the market is “rigged.” It’s part of the game. But how you handle those drawdowns determines whether you eventually thrive or burn out. This guide explores practical, psychology-backed steps to halt the bleeding, reclaim your edge, and come back stronger. Accept the Reality — Fast The first step toward a comeback is radical acceptance. Many traders waste valuable time denying their situation: “It’s just a temporary dip,” “the next trade will fix it,” or “the market is out to get&nbsp;me.” Acceptance doesn’t mean giving up. It means seeing the numbers for what they are. Log into your exchange or trading journal and face the drawdown. Note your total percentage loss, average loss per trade, and how many consecutive losing trades you’ve taken. Clear, objective data cuts through emotional fog and stops magical thinking. Why it matters: Until you acknowledge the full scope of the problem, you can’t design an effective recovery&nbsp;plan. Hit the Emergency Brake: Stop&nbsp;Trading When you’re emotionally charged, even a solid strategy can fail. Over-trading to “win it back” is one of the fastest ways to blow up an&nbsp;account. Give yourself a mandatory cooling-off period. For some traders that’s 72 hours; others need a week or more. During this&nbsp;break: Delete or hide trading apps from your&nbsp;phone. Turn off price&nbsp;alerts. Avoid Twitter or Telegram pump groups that trigger&nbsp;FOMO. Think of this as triage. You’re stopping the financial hemorrhage and allowing your decision-making brain — your prefrontal cortex — to regain&nbsp;control. Conduct a Full Post-Mortem with Your Trading&nbsp;Journal A losing streak is like a plane crash: it demands a black-box investigation. If you’ve kept a detailed trading journal — entries, exits, screenshots, emotional state — you already own the flight recorder. Dissect each trade. Ask yourself: Did I follow my entry rules or chase&nbsp;price? Was my position size within my risk limit (typically 1–2% of capital)? Did I move or cancel stop-loss orders? What was my mental state — boredom, fear, overconfidence? Patterns emerge quickly. Maybe you performed well until you increased leverage, or maybe you traded outside your prime time zone when tired. Seeing these trends on paper removes guesswork and provides the first blueprint for&nbsp;change. Audit Your Risk Management Framework Most devastating drawdowns start as small mistakes compounded by poor risk control. Now is the time to ask hard questions: Position Sizing: Are you risking a fixed percentage of equity per trade? Professionals rarely exceed&nbsp;1–2%. Leverage: Are you consistently using high leverage that magnifies tiny market moves into account-killing swings? Stop-Loss Discipline: Are stops placed based on chart structure, not gut feeling? Did you repeatedly widen or remove&nbsp;them? Re-establish clear rules. For example: “I risk 1% per trade with a maximum daily loss of 3%. If I hit that, I stop trading for the day.” Commit these to paper and treat them as&nbsp;law. Re-Evaluate Your&nbsp;Edge Markets change character. A breakout strategy that thrived in a 2021 bull run might underperform in a choppy 2025 market. Conduct both back-testing and forward-testing: Back-testing: Apply your strategy to recent six-month data to see if it still shows positive expectancy. Forward-testing: Paper trade in real time to verify performance before risking&nbsp;capital. If results lag, tweak parameters: adjust moving-average lengths, require additional confirmation, or change your timeframe. Sometimes the solution is as simple as switching from 15-minute charts to four-hour ones to filter&nbsp;noise. Strengthen Your Psychological Armor Trading is 80% mindset. A losing streak erodes confidence and fuels self-sabotage. Reinforcing mental resilience is non-negotiable. Mindfulness &amp; Meditation: Even ten minutes a day reduces stress hormones and improves&nbsp;focus. Physical Fitness: Regular exercise boosts mood and sharpens decision-making. Structured Routine: Keep regular sleep patterns and schedule screen-free hours. Books like Trading in the Zone (Mark Douglas) and The Daily Trading Coach (Brett Steenbarger) remain classics because they address the inner game. Consider therapy or performance coaching if emotional swings feel unmanageable. Build a Step-by-Step Comeback&nbsp;Plan When you’re ready to trade again, start small and methodical. Micro Size: Reduce position sizes dramatically or trade on a demo account&nbsp;first. Daily Limits: Pre-define maximum daily loss and profit. Hitting either means you stop for the&nbsp;day. Regular Reviews: End every session with a brief written debrief — what worked, what&nbsp;didn’t. Your goal isn’t to “make it all back fast.” It’s to re-establish consistency and rebuild confidence. Diversify Your Financial Base Trading pressure skyrockets when it’s your only source of income. Diversify to reduce emotional weight: Long-term crypto holdings that you don’t actively&nbsp;trade. Traditional investments — index funds, bonds, dividend&nbsp;stocks. Side hustles or freelance work that create steady cash&nbsp;flow. When rent isn’t riding on today’s BTC move, you can wait patiently for high-probability setups instead of forcing&nbsp;trades. Draw Inspiration from Other Traders’ Comebacks History is filled with traders who bounced&nbsp;back: Jesse Livermore, one of the greatest stock speculators, went broke multiple times before earning fortunes&nbsp;again. Modern crypto traders often share similar stories on podcasts and forums — multi-month slumps followed by disciplined recoveries. Seek out trading communities or a trusted mentor. Honest conversations reveal blind spots and remind you that slumps are common rites of&nbsp;passage. Upgrade Your Education Use downtime to sharpen&nbsp;skills: Take advanced technical analysis or risk-management courses. Study blockchain fundamentals to better understand market narratives. Explore new tools: on-chain analytics, order-flow software, or quantitative methods. Continuous learning turns a painful drawdown into an opportunity for long-term growth. Refine Lifestyle Habits that Affect&nbsp;Trading Your daily habits directly impact decision quality. Evaluate: Nutrition: Consistent energy levels matter when you’re monitoring markets for&nbsp;hours. Sleep: Chronic sleep debt impairs judgment as much as&nbsp;alcohol. Environment: A cluttered or noisy workspace invites distraction. Small lifestyle tweaks often produce outsized trading improvements. Develop a Long-Term Perspective Many losing streaks feel catastrophic only because traders measure success in days or weeks. Zoom&nbsp;out: What does your performance look like over 12–24&nbsp;months? Are you improving year over year, even if a single quarter is negative? Adopting an investor’s mindset — thinking in years — reduces the psychological impact of short-term drawdowns and reinforces patient, process-oriented trading. Recognize the Hidden Gifts of a Losing&nbsp;Streak Though painful, drawdowns provide lessons that winners rarely&nbsp;teach: Humility: Markets are bigger than any single&nbsp;trader. Process Discipline: You learn to value risk control above quick&nbsp;profits. Adaptability: Surviving a slump proves you can pivot and&nbsp;thrive. Many seasoned traders look back at their worst months as the events that forged their professional maturity. Key Takeaways Pause trading immediately to stop emotional spirals. Audit every trade and identify recurring mistakes. Reinforce risk management — tighten position sizing, enforce stops, and reduce leverage. Reassess your edge through back-testing and forward-testing. Fortify psychology with mindfulness, exercise, and structured routines. Return with a written plan and micro-sized trades. Diversify income to relieve pressure and encourage patience. Invest in education and community to keep evolving. Final Thoughts Crypto markets reward preparation and punish impulsivity. A losing streak is not the end of your trading career; it’s a crucial checkpoint. By accepting reality, stepping back, analyzing your data, and strengthening both strategy and mindset, you can transform a painful drawdown into a springboard for lasting&nbsp;success. The comeback begins not with a lucky trade but with a deliberate decision to learn and&nbsp;adapt. Liked this story? Hit follow and join me for more firsthand lessons from the wild world of&nbsp;crypto. Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback was originally published in Coinmonks on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story
Partager
Medium2025/09/17 16:01
Partager
Americans add $16B in consumer credit, total reaches $5.06T

Americans add $16B in consumer credit, total reaches $5.06T

U.S. consumer credit rose by $16 billion in July, reaching $5.06 trillion—third-highest ever.
Union
U$0.013943-19.11%
Everscale
EVER$0.01743-3.22%
Oasis
ROSE$0.02753-1.92%
Partager
Cryptopolitan2025/09/17 16:25
Partager
Why Pi Network Team Is Betting High on Token2049 As Community Seeks Answers

Why Pi Network Team Is Betting High on Token2049 As Community Seeks Answers

Read the full article at coingape.com.
BRC20.COM
COM$0.01714-0.72%
Pi Network
PI$0.35565+0.48%
WHY
WHY$0.00000003427+12.03%
Partager
Coinstats2025/09/17 15:25
Partager

Actualités tendance

Plus

Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback

Americans add $16B in consumer credit, total reaches $5.06T

Why Pi Network Team Is Betting High on Token2049 As Community Seeks Answers

Three wallets deposited 7.25 billion TOSHI worth $6.15 million to Coinbase

Iran releases map of US military bases within missile range in response to recent US air strike threats