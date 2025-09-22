Shiba Inu Price Prediction: A Rally to $0.0001 Will Be Exciting, but the Biggest Meme Coin Gains in 2025 Will Come From Little Pepe (LILPEPE)

Shiba Inu (SHIB), one of the most recognizable meme coins in the world, has reentered the spotlight as speculation builds around a possible surge toward the long-awaited $0.0001 mark. However, analysts believe the biggest meme coin gains in 2025 will come from Little Pepe (LILPEPE). So while SHIB remains a solid pick, it’s past its
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.