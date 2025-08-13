Skycorp Solar, a publicly listed company, has launched a strategic digital asset reserve, purchasing 32.76 ETH in its first transaction.

PANews reported on August 13th that Skycorp Solar Group, a Nasdaq-listed company, announced the launch of a strategic digital asset reserve account and began investing in Bitcoin, Ethereum, and stablecoins, with the first transaction purchasing 32.76 ETH. Additionally, Skycorp signed an agreement to acquire an 8705KW solar power station for approximately RMB 30.5 million, with completion expected by the end of November. These initiatives are intended to advance its "Pegasus Strategy," a dual-track growth plan encompassing the blockchain economy and renewable energy expansion.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.