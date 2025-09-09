SlowMist: DuckDB NPM account compromised, please be aware of risk prevention

PANews reported on September 9th that SlowMist Technology's Chief Information Security Officer, 23pds, posted on the X platform that the DuckDB NPM account had been compromised. Early this morning, malicious versions of duckdb and duckdb-wasm were released. These malware are consistent with the wallet-stealing malware seen in yesterday's supply chain attack. Be mindful of potential risks.
