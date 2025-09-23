Smart Digital, a US-listed company, will establish a crypto asset pool, focusing on investing in BTC and ETH.

PANews reported on September 23 that according to PR Newswire, Nasdaq-listed company Smart Digital Group Limited announced that it will establish a diversified cryptocurrency asset pool, with a strategic focus on investing in cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum that are stable, transparent and consistent with the company's long-term strategic goals.
