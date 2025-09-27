SOL Whale Deposit Sparks Market Concerns For Solana

ING sluit zich aan bij consortium voor euro-stablecoin

De Nederlandse bank ING heeft samen met acht andere Europese banken de handen ineengeslagen om een eigen euro stablecoin te ontwikkelen. Dit nieuwe digitale betaalmiddel moet een betrouwbaar alternatief vormen voor de Amerikaanse stablecoins die momenteel de markt domineren. De lancering staat gepland voor de tweede helft van 2026 en zal voldoen aan de Europese MiCA-regelgeving. Europese samenwerking voor digitale betalingen Het consortium bestaat uit negen grote banken: ING, UniCredit uit Italië, CaixaBank uit Spanje, Danske Bank uit Denemarken, Raiffeisen Bank International uit Oostenrijk, KBC uit België, SEB uit Zweden, DekaBank uit Duitsland en Banca Sella uit Italië. Samen hebben zij een nieuwe organisatie opgericht met het hoofdkantoor in Nederland. Deze entiteit zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het beheer en de uitgifte van de stablecoin. Het doel van de samenwerking is om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse stablecoins zoals USDT van Tether en USDC van Circle. Door een eigen stablecoin te introduceren hopen de banken de autonomie van de Europese financiële sector te versterken. MiCA als basis voor regulering Een belangrijk onderscheid met veel bestaande stablecoins is dat dit Europese initiatief volledig onder het MiCA valt. Deze nieuwe Europese wetgeving voor crypto treedt in 2026 in werking en biedt duidelijke regels voor onder andere stablecoins en crypto dienstverleners. Voor de uitgifte moet het consortium een vergunning verkrijgen als e-money instelling, waarschijnlijk onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De naleving van MiCA moet niet alleen zorgen voor transparantie en stabiliteit, maar ook voor vertrouwen bij gebruikers en institutionele partijen. Waar Amerikaanse stablecoins regelmatig onder vuur liggen vanwege een gebrek aan toezicht of twijfel over reserves, kan een euro stablecoin juist een veilig en gereguleerd alternatief bieden. Snelle en programmeerbare transacties Naast stabiliteit en regulering willen de banken ook de technologische voordelen van hun stablecoin bieden. De crypto moet 24/7 inzetbaar zijn voor internationale betalingen en grensoverschrijdende transacties. Dat betekent dat bedrijven en consumenten altijd toegang hebben tot directe transacties. Daarnaast opent de stablecoin de deur naar programmeerbare betalingen, bijvoorbeeld voor supply chain management of de afwikkeling van digitale effecten. ING's digital asset lead Floris Lugt stelt dat de sector alleen kan profiteren van deze innovaties wanneer banken dezelfde standaarden omarmen. Timing ten opzichte van de digitale euro De plannen voor een euro stablecoin krijgen extra betekenis in het licht van de digitale euro, de central bank digital currency waar de Europese Centrale Bank al jaren onderzoek naar doet. Onlangs gaf ECB bestuurslid Piero Cipollone aan dat een daadwerkelijke lancering van de digitale euro pas in 2029 wordt verwacht. Dit geeft commerciële banken ruimte om eerder een oplossing te bieden die veel van dezelfde voordelen biedt, maar sneller beschikbaar komt. Vooruitzichten voor komend jaar De komende jaren zullen belangrijk zijn voor het succes van de stablecoin. Het consortium werkt ondertussen aan de technische infrastructuur, de noodzakelijke vergunningen en de praktische invulling van de dienstverlening. Individuele banken zouden aanvullende diensten kunnen ontwikkelen, zoals wallets en opslagoplossingen.