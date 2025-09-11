Solana News: SOL sehr stark bei 225 USD – bester Coin für 2025?

Par : Bitcoinist
2025/09/11 20:55
Solana
SOL$226.11+0.92%
  • Solana klettert auf den höchsten Stand seit sieben Monaten und weckt neue Hoffnungen.
  • Experten sehen ETFs und Firmeninvestments als starke Treiber.
  • Anleger könnten vor einem heißen Jahresendspurt stehen.

Du hast Solana vielleicht schon länger auf dem Schirm – oder du fragst dich, warum der Coin gerade wieder überall auftaucht. Tatsache ist: SOL legt kräftig zu und steht technisch wie fundamental an einem spannenden Punkt. Wer die Hintergründe kennt, versteht, warum viele Analysten jetzt von einer möglichen Rallye bis Jahresende sprechen.

Solana erreicht neues Hoch – und zieht Investoren an

Solana, das Blockchain-Netzwerk mit Fokus auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, hat am Mittwoch einen Kurs von fast 225 US-Dollar erreicht. Das entspricht dem höchsten Stand seit sieben Monaten. Innerhalb von 24 Stunden legte der Coin um rund vier Prozent zu. Noch spannender: In den letzten 30 Tagen summiert sich das Plus auf stolze 25 Prozent. Damit ist SOL derzeit der stärkste Performer unter den Top-10-Kryptowährungen.

Wenn du SOL bisher eher am Rande verfolgt hast, lohnt sich jetzt ein genauerer Blick. Denn neben der reinen Kursbewegung passiert auch fundamental einiges. Firmen kaufen sich in großem Stil ein, und Analysten sprechen schon von einem möglichen „epischen Jahresendspurt“. Der Coin hat damit wieder die Aufmerksamkeit, die er seit dem letzten Bullrun vermisst hat.

SOL USD KURS SOLANA

Bitwise-Experte: ETFs und Firmenkäufe als Schlüssel

Matt Hougan, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bitwise, bringt es klar auf den Punkt. In seiner aktuellen Analyse nennt er zwei Haupttreiber für starke Krypto-Performances: Gelder aus börsengehandelten Produkten (ETPs/ETFs) und Käufe durch Firmen-Treasuries. Genau dieses Setup sieht er nun bei Solana. Seine Botschaft: Alle Zutaten für einen Kursschub sind vorhanden.

Für dich bedeutet das: Selbst vergleichsweise kleine Zuflüsse können bei SOL große Wirkung entfalten. Denn im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum ist die Marktkapitalisierung deutlich geringer. Hougan rechnet daher damit, dass jeder größere Kapitalstrom in den Coin fast überproportionale Kursbewegungen auslösen kann. Ebenfalls hat das vor kurzer Zeit bestätigte Alpenglow-Update Optimismus unter den Anlegern verbreitet.

Milliarden fließen in Solana-Treasuries

Schon jetzt kaufen Unternehmen in beeindruckendem Umfang. Firmen wie Upexi und DeFi Development Corp. haben jeweils über 400 Millionen Dollar in SOL investiert. Sie bauen damit ihre digitalen Schatzkammern auf und setzen langfristig auf den Coin. Diese Entwicklung zeigt: Solana wird zunehmend Teil institutioneller Strategien.

Hier kannst du unsere langfristige Prognose zu SOLANA lesen.

Das eigentliche Highlight könnte aber erst noch kommen. Forward Industries plant eine Kapitalbeschaffung von 1,65 Milliarden Dollar. Schon wenn nur ein Viertel dieser Summe in Solana fließt, wäre es die größte öffentlich gehandelte Treasury-Position im Bereich SOL. Das Unternehmen wird von Kyle Samani geführt, einem bekannten Solana-Investor. Damit bekommst du eine Vorstellung, wie ernst große Player das Projekt nehmen.

ETF-Zulassungen: Ein echter Gamechanger?

Parallel dazu könnte die US-Börsenaufsicht SEC bald Spot-ETFs für Solana prüfen. Mehrere Anbieter, darunter Bitwise und 21Shares, haben Anträge eingereicht. Während die Genehmigungen nicht sicher sind, sehen viele Analysten gute Chancen, dass SOL 2025 zu den ersten Coins neben Bitcoin und Ethereum gehören wird, die diese Struktur erhalten.

Für dich als Investor ist das deshalb spannend, weil ETFs den Zugang massiv vereinfachen. Institutionelle Anleger können so ohne technische Hürden investieren, und Privatanleger müssen sich nicht mit Wallets oder Keys auseinandersetzen. Das schafft neue Nachfrage und erhöht den Druck auf das verfügbare Angebot.

Neue Allzeithochs in Reichweite?

Der Kurs von Solana liegt aktuell noch rund 24 Prozent unter dem Rekordhoch von 293 Dollar aus dem Januar. Doch die Dynamik spricht dafür, dass dieser Abstand schmelzen könnte. Auf Plattformen wie Myriad Markets wetten Trader bereits auf eine Chance von 57 Prozent, dass Solana bis Ende des Jahres noch einmal kräftig zulegt. Vor zwei Wochen lag diese Quote erst bei 23 Prozent.

Ob es wirklich so kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Regulatorische Entscheidungen, die Entwicklung bei den ETFs und das Kaufverhalten institutioneller Investoren spielen hier die Hauptrollen. Doch eins steht fest: Solana ist zurück im Rampenlicht – und wenn du den Markt verfolgst, solltest du den Coin jetzt definitiv auf dem Radar haben.

Bitcoin Hyper – wenn Gold den Turbo findet

Bitcoin ist das digitale Gold – sicher, unerschütterlich, aber ehrlich gesagt auch ein wenig langsam. Solana hingegen ist schnell wie ein Düsenjet, doch es fehlt ihm das unzerstörbare Fundament. Bitcoin Hyper bringt beides zusammen: die Sicherheit von BTC mit der Geschwindigkeit und Programmierbarkeit von Solana. Dank einer cleveren Brücke wird dein Bitcoin nicht nur verwahrt, sondern in Bewegung gesetzt – blitzschnelle Transaktionen, minimale Gebühren und die Möglichkeit, endlich echte Anwendungen auf Bitcoin laufen zu lassen. Kurz gesagt: BTC bekommt endlich Beine.

Bitcoin Hyper Presale

$HYPER – dein Ticket ins neue Ökosystem

Der $HYPER-Token ist mehr als nur eine Münze. Er ist das Eintrittsticket in ein Universum, in dem dein Bitcoin mehr kann als nur still im Wallet liegen. Mit $HYPER zahlst du Gebühren, sicherst das Netzwerk durch Staking und erhältst Einfluss über Governance. Das Beste: Keine geheimen Insider-Deals – jeder kann von Anfang an mitmachen. Wer früh einsteigt, kombiniert die Solidität von BTC mit dem Speed von Solana und sitzt damit genau zwischen zwei Welten. Bitcoin Hyper ist nicht nur ein Projekt – es ist der nächste logische Schritt für alle, die Bitcoin wirklich nutzen wollen.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

JD.com’s stablecoin ambition is not just for cross-border payments

JD.com’s stablecoin ambition is not just for cross-border payments

As global regulatory attitudes become increasingly clear, the capital market is experiencing a new wave of stablecoin concepts. According to Wind data, the relevant index rose sharply for several consecutive
CROSS
CROSS$0.23803+4.63%
Index Cooperative
INDEX$1.198+0.33%
BRC20.COM
COM$0.015984-4.64%
Partager
PANews2025/06/19 20:00
Partager
SOL Rises as Nasdaq-listed Forward Completes $1.65B Raise For Solana Treasury

SOL Rises as Nasdaq-listed Forward Completes $1.65B Raise For Solana Treasury

Read the full article at coingape.com.
Solana
SOL$226.04+0.89%
BRC20.COM
COM$0.015984-4.64%
Forward
FORWARD$0.00025-0.11%
Partager
Coinstats2025/09/11 21:18
Partager
REX-Osprey Crypto ETFs to Launch Friday as SEC Ends Review

REX-Osprey Crypto ETFs to Launch Friday as SEC Ends Review

Highlights: REX and Osprey gain SEC clearance for five crypto ETFs, trading expected Friday. Dogecoin ETF may debut Thursday, while XRP fund predicted to attract huge inflows. SEC delays other crypto ETF applications, showing caution toward newer experimental products. Asset managers REX and Osprey have received clearance from the United States Securities and Exchange Commission (SEC) after completing their 75-day review period for their latest cryptocurrency exchange-traded funds (ETFs). Bloomberg Intelligence analyst Eric Balchunas noted that these funds are expected to start trading by Friday. The ETFs will track Bonk, Trump, Bitcoin, XRP, and Dogecoin, and will be offered under the joint REX-Osprey brand. Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There's a big group of '33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025 Balchunas wrote on X that the Dogecoin fund might start trading as soon as Thursday. He also said the other funds will probably launch before the end of the week. The funds are being set up under the Investment Company Act of 1940, which makes it easier to approve products that hold things like futures contracts. This is different from the Securities Act of 1933, which was used last year for Bitcoin ETFs backed by actual Bitcoin. REX-Osprey Crypto ETFs Get Simplified Approval Under the ’40 Act Balchunas said that under the ’40 Act, the process is easier. If the SEC doesn’t object, the funds launch automatically after 75 days. The launch of Rex-Osprey’s ETFs is another step in bringing digital assets into regulated financial markets. Although these funds don’t hold crypto directly, they give both big institutions and everyday investors an easier way to get involved.  Among the new funds, the XRP ETF is attracting the most attention. Market analyst Dom Kwok predicted it could draw the biggest inflows ever seen in crypto. With more ETF application deadlines coming up in October, experts think billions of dollars could flow into the market if demand is strong. The Dogecoin ETF marks another milestone. It will be the first regulated U.S. product to give investors direct access to Dogecoin. Because of DOGE’s popularity and strong presence in crypto culture, both regular traders and big institutions are expected to take an interest. Other ETF Applications Face Delays While Rex-Osprey’s ETFs are going ahead, other applications are still on hold. The SEC has extended its review of Franklin’s Solana and XRP ETFs to November 14, and pushed back Bitwise’s Dogecoin ETF decision to November 12. BlackRock’s request to include staking in its Ethereum ETF is set for a ruling on October 30. These delays highlight the SEC’s cautious stance on newer or more experimental crypto products, even as it lets others move forward. The SEC is closely reviewing products tied to new or risky digital assets. This careful approach is causing delays. SEC delays decisions on multiple crypto ETFs The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has once again extended deadlines for several ETF filings, including:– BlackRock iShares Ethereum Trust (staking amendment): pushed to Oct 30– Franklin Ethereum Staking ETF:… pic.twitter.com/AeYpacyP7o — Degen Station (@Deg3nstation) September 11, 2025 The SEC said it needs more time to review products with staking parts. In May, it clarified that proof-of-stake blockchains are not securities, but liquid staking may need safeguards. This is slowing Ethereum and Solana filings, while simpler ’40 Act products move ahead. eToro Platform Best Crypto Exchange Over 90 top cryptos to trade Regulated by top-tier entities User-friendly trading app 30+ million users 9.9 Visit eToro eToro is a multi-asset investment platform. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk. Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment, and you should not expect to be protected if something goes wrong.
Threshold
T$0.01623-2.11%
Union
U$0.00929-1.27%
Omnity Network
OCT$0.09247-1.24%
Partager
Coinstats2025/09/11 21:27
Partager

Actualités tendance

Plus

JD.com’s stablecoin ambition is not just for cross-border payments

SOL Rises as Nasdaq-listed Forward Completes $1.65B Raise For Solana Treasury

REX-Osprey Crypto ETFs to Launch Friday as SEC Ends Review

Sol Strategies Files for Nasdaq Listing as SOL Holdings Exceed 420,000

‘DeFi prime broker’ Project 0 launches on Solana with unified margins