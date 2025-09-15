Solana News: Wie der Einstieg von SOL Strategies in den NASDAQ andere Coins pusht

Solana geht immer weiter Richtung Institutionalisierung.

SOL Strategies wagt den Sprung an die Nasdaq.

Die Firma setzt voll auf Solana und vertraut auf langfristiges Wachstum.

CEO Leah Wald sieht in der Rolle des Underdogs einen echten Vorteil.

Eine Firma, die sich selbst als Außenseiter sieht, mischt nun an der weltberühmten Nasdaq mit: SOL Strategies. Das Unternehmen setzt voll auf die Kryptowährung Solana und möchte zeigen, dass auch kleine Spieler groß rauskommen können. CEO Leah Wald glaubt fest daran, dass unterschätzt zu werden ein echter Vorteil ist.

Neues Gesicht an der Nasdaq

Die Aktie von SOL Strategies ist seit kurzem an der Nasdaq handelbar. Zuvor war das Unternehmen nur in Kanada und im sogenannten OTC-Markt vertreten. Der Schritt an die US-Börse ist für die Firma ein Meilenstein und bringt deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Anfangs war die Freude groß, denn die Aktie legte am ersten Handelstag zu. Doch schon nach wenigen Tagen folgte die Ernüchterung. Die Kurse schwankten stark und am Ende der Woche stand ein Minus. Für CEO Wald ist das kein Grund zur Sorge, denn sie denkt in Jahren, nicht in Tagen.

Wer steckt hinter SOL Strategies?

Seit Sommer 2024 leitet Leah Wald das Unternehmen. Sie bringt Erfahrung aus der Kryptobranche mit und scheut sich nicht davor, gegen große Namen anzutreten. Ihr Motto: Lieber unterschätzt werden als überbewertet.

Wald ist überzeugt, dass gerade in der Kryptoszene Substanz wichtiger ist als Hype. Wer in Ruhe arbeiten kann, hat am Ende bessere Chancen. Für sie bedeutet „Underdog“ zu sein daher kein Nachteil, sondern eine Gelegenheit.

Ein kurzer Blick auf Solana

Bevor wir über die Pläne von SOL Strategies sprechen, ein kurzer Exkurs: Solana ist eine Kryptowährung, die besonders für ihre schnellen Transaktionen bekannt ist. Das Netzwerk gilt als eine Art „Expresszug“ unter den Blockchains und zieht viele Entwickler an, die darauf neue Projekte bauen.

Solana hat schon Höhen und Tiefen erlebt, ist aber in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Genau darauf setzt SOL Strategies – sie wollen ein Teil dieses wachsenden Ökosystems sein.

Warum die Firma auf Solana setzt

SOL Strategies sieht in Solana die Zukunft. Statt viele verschiedene Kryptowährungen zu halten, konzentriert sich das Unternehmen klar auf diesen einen Bereich. CEO Wald glaubt, dass die Community und die Technik hinter Solana für langfristigen Erfolg sorgen können. Das vor kurzem bestätigte Update “Alpenglow” hat auch sehr für Optimismus in der Solana Bubble und noch bessere technische Vernetzung im Netzwerk gesorgt.

Dabei verfolgt die Firma eine klare Strategie: Sie will nicht nur mitreden, sondern aktiv am Aufbau des Solana-Netzwerks beteiligt sein. Mit dieser Spezialisierung will sie sich von anderen Unternehmen abheben.

Von Cypherpunk zu SOL Strategies

Der Name SOL Strategies ist noch relativ neu. Früher hieß das Unternehmen Cypherpunk Holdings und hatte einen breiteren Fokus. Doch vor einem Jahr kam die Neuausrichtung: weg von Bitcoin und anderen Investments, hin zu Solana. Einige Experten gehen davon aus, dass SOL noch dieses Jahr ein neues Allzeithoch erreichen wird.

Dieser Schritt war mutig, aber auch konsequent. Heute passt der Name perfekt zur Vision des Unternehmens, und er zeigt nach außen klar, worum es geht. Die Botschaft: Wir stehen für Solana – ohne Umwege.

Die Vision für die Zukunft

Leah Wald denkt langfristig. Ihr Ziel ist es, SOL Strategies zu einer wichtigen Adresse im Solana-Bereich zu machen. Dabei setzt sie nicht auf schnelle Gewinne, sondern auf den Aufbau von Vertrauen.

In den nächsten Jahren möchte sie beweisen, dass auch ein Außenseiter groß rauskommen kann. Ihre Botschaft ist einfach: Substanz schlägt Hype – und Geduld zahlt sich aus.

Hier findest du eine detaillierte Prognose für Bitoin Hyper.

