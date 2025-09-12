Solana prêt à détrôner Ethereum d’ici fin 2025 ?

La question chauffe : Solana peut-il passer devant Ethereum d’ici fin 2025 ? Vitesse folle, frais minimes ou projets qui affluent, les signaux sont là. Côté marché, l’appétit grandit et les récits “Ethereum killer” refont surface. Mais au-delà du slogan, ce qui compte, c’est l’usage réel : développeurs actifs, outils simples, et un écosystème qui tourne sans friction.

Dans cet article, on décortique l’actu qui nourrit le débat, puis on zoome sur deux projets représentatifs du moment côté Solana. Wall Street Pepe ($WEPE), un meme multichaîne qui arrive avec une mécanique de burn originale, et Snorter Token ($SNORT), un bot Telegram pensé pour trader vite et sans galérer. Place au concret.

Rally, ETF spot et “Alpenglow” : le combo qui relance la machine

SOL a repris des couleurs ces dernières semaines, avec un rebond à deux chiffres qui remet le projecteur sur l’écosystème. En coulisses, l’hypothèse d’un ETF spot SOL alimente l’intérêt des investisseurs institutionnels.

Côté techno, la mise à jour “Alpenglow” portée par Anza Research est annoncée comme un tournant. Un nouveau schéma de consensus “Votor & Rotor” censé booster débit, latence et fiabilité est également prévu.

Un récit à nouveau offensif, où accès simple pour les capitaux + gros upgrade réseau = momentum retrouvé.

Les limites d’Ethereum ouvrent un boulevard à Solana

Pour le grand public, les frais variables et empilement de Layer 2 côté Ethereum restent un frein. En face, Solana propose une expérience monocouche, rapide et peu chère. Plus simple à expliquer et à utiliser.

Les développeurs suivent, les capitaux aussi. Si un ETF voyait le jour, SOL gagnerait une place aux côtés de BTC et ETH dans les portefeuilles traditionnels. L’idée d’un Solana devant Ethereum d’ici fin 2025 n’a plus rien d’absurde, tout dépendra de l’exécution.

Wall Street Pepe ($WEPE) : meme sérieux, mécanique carrée

Wall Street Pepe s’étend d’Ethereum vers Solana pour profiter de transactions rapides et de frais bas. Le projet annonce une supply totale de 200 milliards (ETH + SOL). Mais aussi un mécanisme clé : à chaque achat de WEPE sur Solana, l’équivalent en dollars de WEPE côté Ethereum est racheté puis brûlé. Objectif : garder une rareté globale malgré l’expansion multichaîne.

Le site détaille aussi un peg 1:1 au lancement entre $WEPE (SOL) et le prix live de $WEPE (ETH). Plus encore : une liquidité SOL financée par la trésorerie, et la possibilité de swap 1:1 pour les détenteurs ETH qui veulent passer sur Solana. Roadmap : lancement SOL en 2025, listings, campagnes communautaires, et outils d’achat simples (Best Wallet / widget).

En clair, un meme qui ne mise pas que sur le buzz : mécanique de burn, parité de prix et passerelle ETH SOL pour garder l’économie cohérente.

Snorter Token ($SNORT) : l’outil Telegram pour aller vite

Snorter Token vise un usage très concret : trader depuis Telegram sans jongler entre DEX et tableaux de bord. Promesses : sniping des nouveaux tokens, ordres limités, détection de honeypots, protections anti-rugpull, copy-trading, et frais annoncés jusqu’à 0,85 % sur Solana.

Côté “snortenomics”, l’offre est de 500 millions de $SNORT, avec une répartition affichée (produit, marketing, liquidité, airdrops, staking). Le projet se veut multichaîne via Portal Bridge pour bouger $SNORT entre Ethereum et Solana. Sa prévente bien que récente fait déjà partie des meilleures presales du marché.

La bêta est en cours et un lancement public est annoncé pour T3 2025. La promesse est claire : une boîte à outils simple pour chasser les opportunités sur SOL. Comme toujours, tout se jouera sur la vitesse réelle, la stabilité et l’adoption par la communauté après l’ouverture.

Conclusion

Solana peut-il vraiment dépasser Ethereum d’ici fin 2025 ? La techno avance, l’écosystème attire, et le marché adore les histoires où l’usage prime sur la complexité. Le cocktail rally + ETF potentiel + upgrade réseau remet SOL dans la course au leadership sur l’expérience utilisateur.

Pendant ce temps, des projets altcoins très prometteurs donnent le ton. Wall Street Pepe pousse une mécanique multichaîne avec burn et parité de prix et Snorter Token promet un trading en un clic depuis Telegram. Est-ce suffisant pour détrôner Ethereum partout ? Pas sûr. Mais sur le terrain du coût, de la simplicité et de la vitesse, Solana a de sérieux atouts.

La suite se jouera sur l’exécution : volumes, stabilité et livrables concrets avant le 31 décembre 2025.