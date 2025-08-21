Сезон Solana уже здесь: SOL держится у $180

Solana
Сезон Solana снова в фокусе у трейдеров, даже при общем давлении на рынок. SOL удерживается около $180, несмотря на более резкое снижение Биткоина и Ethereum. Нарратив остается бычьим: его подпитывают апгрейды (включая Alpenglow) и рост числа пользователей. Более 130 000 торговцев уже принимают платежи в SOL: экосистема выглядит сильнее, чем когда-либо, даже при краткосрочных колебаниях стоимости.

SOL/USD демонстрирует устойчивость: после отката от недельного максимума в районе $210 пара держится в диапазоне $179–$183. На дневном таймфрейме формируется восходящий треугольник, и цена выглядит готовой протестировать зону сопротивления. Рост экосистемы укрепляет уверенность «покупать на просадках». Институциональный интерес подпитывают ончейн-метрики: совокупный TVL вырос на 30,4% за квартал, а среднесуточные объемы DEX превышают $2,5 млрд.

Апгрейд Alpenglow сокращает время финализации транзакций до ~0,15 секунды, закрепляя за Solana лидерство по скорости и эффективности — показателям, критичным для фондов, ищущих масштабируемую инфраструктуру. Основная сеть достигала пиковых 107 540 TPS, а число кошельков с балансом свыше 10 000 SOL обновило максимум, что свидетельствует об активном накоплении. В связке с интеграциями мерчантов (например, через BitPay) и продолжающимся интересом к NFT это повышает шансы SOL/USD держаться лучше большинства ведущих криптовалют. Пробой $190–200 может открыть путь к $230. Долгосрочно институты игнорируют шум волатильности и смотрят на низкие комиссии, производительность и доказанный спрос сети. Некоторые лид-персоны в X называют цели $900–1 100 при «супербычем» сценарии.

На этом фоне интерес инвесторов смещается к более мелким токенам экосистемы, прежде всего мемкоинам. Среди них выделяется Wall Street Pepe (WEPE) — проект, который сочетает вирусную силу образа Пепе с атрибутами Уолл-стрит.

Wall Street Pepe: мемы встречаются с рыночной мощью — теперь и в сети Solana

Скриншот проекта Wall Street Pepe

Wall Street Pepe использует мемный образ Pepe the Frog, а также предлагает розничным инвесторам инструменты, которые обычно доступны только крупным игрокам: альфа-сигналы, стейкинг-награды и закрытое комьюнити “Wepe Army”. Нулевые комиссии на транзакции и успешный пресейл на $60 млн укрепили репутацию проекта. 

Сейчас WEPE торгуется около $0,0000525: это значительно ниже исторического максимума $0,000323, но при этом более чем в 2,5 раза выше минимальных значений. После летнего роста на 600% текущая коррекция может рассматриваться как потенциальная точка входа перед новым импульсом. В дорожной карте проекта заявлены запуск собственной децентрализованной биржи и интеграция DeFi-сервисов — шаги, которые расширят полезность токена дополнительно.

WEPE запускается в сети Solana, занимая место в эпицентре мем-рынка, где тренды меняются каждую минуту. Переезд снижает издержки, упрощает NFT-интеграции (важно перед бесплатным минтом коллекции на 5 000 NFT 22 августа), а также открывает путь к масштабируемым комьюнити-приложениям и эксклюзивным инструментам. Расширение поддерживает Best Wallet (BEST), где недавно появилась Solana: теперь держатели WEPE могут управлять активами и использовать все функции как в Ethereum, так и в Solana, используя единый интерфейс. 

Заключение

Solana продолжает удерживать позиции одной из самых сильных экосистем крипторынка, сочетая технические апгрейды, рост числа пользователей и устойчивый институциональный интерес. На этом фоне проекты второго эшелона, такие как Wall Street Pepe, получают дополнительный импульс: мемный формат и переход в Solana открывают для WEPE новые возможности развития. В связке с поддержкой Best Wallet проект укрепляет свою инфраструктуру и делает ставку на долгосрочное присутствие в двух сетях.

