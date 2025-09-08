South Korea plans to allow banks and non-banks to jointly issue Korean won stablecoins

PANews reported on September 8th that, according to News1, South Korea's National Planning Commission is considering granting a consortium of banks and non-bank institutions the right to issue a Korean won stablecoin. The Financial Stability Council will be responsible for oversight and licensing. This initiative aims to combine the stability of banks with the innovation of fintech companies. The relevant bill is expected to be introduced by the Financial Services Commission in October.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.