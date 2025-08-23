South Korean fugitive in $13 million cryptocurrency scam arrested for littering after 5 years on the run

PANews reported on August 23rd that a man who had been on the run for nearly five years for orchestrating a massive cryptocurrency scam worth 17.7 billion won (approximately US$13.2 million) was arrested by police in Seoul for littering. Investigators stated that the man defrauded approximately 1,300 people of 17.7 billion won through cryptocurrency scams between 2018 and 2019 and went on the run in 2020. He has since been transferred to the Seoul Southern District Prosecutors' Office, which has been leading the investigation.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.