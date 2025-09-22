Spot Gold Hits All-Time High at $3,720 per Ounce

Cardano koers richt zich op $0,95 met doelen tot $1,50 in zicht

De Cardano prijs beweegt al enige tijd in een smalle bandbreedte tussen ongeveer $0,85 en $0,90. Dit prijsgebied fungeert als stevige steun waar de bulls telkens actief blijven. De focus ligt nu op de zone rond $0,95, een duidelijke weerstand die bij eerdere pogingen nog niet werd doorbroken. Kan de Cardano koers daar binnenkort overtuigend doorheen breken? Cardano koers vormt herkenbaar patroon De koersgrafiek laat zien dat ADA langzaam hogere bodems neerzet, terwijl de top rond $0,95 overeind blijft. Dit patroon staat bekend als een ascending triangle en duidt er vaak op dat kopers steeds meer terrein winnen en op termijn voldoende kracht kunnen verzamelen om de weerstand te doorbreken. De Relative Strength Index (RSI) is vanuit een oversold situatie begonnen met stijgen. Dat betekent dat de verkoopdruk eerder te hoog was en nu langzaam wordt hersteld. Ook de volumes tonen een eerste teken van stabilisatie, wat wijst op een afname van paniekverkopen. Deze combinatie van factoren maakt duidelijk dat er sprake is van een opbouwfase. This is the silence before the storm. History will repeat itself, $ADA journey begins here. pic.twitter.com/MxiqjaiuYq — Sssebi (@Av_Sebastian) September 21, 2025 Technische niveaus boven de huidige ADA prijs Wanneer ADA door $0,95 breekt, komt een volgend doelgebied rond $1,20 in beeld. Daarboven liggen $1,25 en $1,50, zones waar in eerdere marktfases veel aanbod aanwezig was. Zulke prijsniveaus worden vaak checkpoints genoemd, omdat ze dienen als natuurlijke haltes in een opwaartse trend. De Supertrend indicator, een hulpmiddel dat trendrichtingen weergeeft, ligt net onder de huidige koers. Dit ondersteunt de kopers zolang ADA boven dit signaal blijft. Zakt de Cardano koers daaronder, dan is dat een aanwijzing dat de opwaartse kracht nog niet sterk genoeg is. Vergelijking met eerdere Cardano cycli De huidige situatie doet denken aan de periode van 2019 tot 2020, toen de Cardano prijs maandenlang zijwaarts bewoog binnen een smalle marge. Uiteindelijk volgde een plotselinge doorbraak waarbij ADA binnen enkele weken honderden procenten steeg. Zulke catch-up rallies kwamen vaker voor in de geschiedenis van Cardano. De cryptomunt reageerde vaak later dan andere altcoins, maar compenseerde dat met forse stijgingen in korte tijd. Cryptoanalisten die de maandgrafiek bestuderen, zien overeenkomsten met die eerdere ADA patronen. De basis tussen $0,85 en $0,90 lijkt sterk genoeg om als springplank te dienen, mits de weerstand bij $0,95 wordt doorbroken. Cardano $ADA is pressing against key resistance, forming an ascending triangle on the daily chart. A breakout above $0.95 could open the path toward $1.20. pic.twitter.com/ZhRCPSr9lG — TapTools (@TapTools) September 21, 2025 Rol van de whales in recente ADA transacties Opvallend is dat de whales de afgelopen dagen ongeveer 160 miljoen aan ADA hebben verkocht. Dit zorgde tijdelijk voor extra schommelingen in de koers. Whale transacties kunnen op korte termijn de markt onder druk zetten omdat het gaat om grote hoeveelheden tokens die in één keer worden verplaatst. Toch heeft deze verkoopgolf de steunzone rond $0,85 tot $0,90 niet doorbroken. Dat wijst erop dat kleinere kopers en andere investeerders voldoende vraag hebben getoond om het aanbod van de whales op te vangen. Hierdoor bleef de structuur van de koersgrafiek intact. 160 million Cardano $ADA sold by whales in the last 96 hours! pic.twitter.com/gpmdXLT65k — Ali (@ali_charts) September 21, 2025 ADA bouwt aan basis voor mogelijke doorbraak De kracht van de huidige consolidatie zit vooral in de stabiliteit. Zolang de koers niet onder $0,87 sluit, blijft de kans bestaan dat ADA zich voorbereidt op een nieuwe uitbraak. Elke poging richting $0,95 vergroot de mogelijkheid dat de weerstand uiteindelijk niet meer standhoudt. Het feit dat er hogere bodems zichtbaar zijn op de daggrafiek, bevestigt dat de bulls langzaam de controle naar zich toe trekken. Tegelijkertijd is de verkoopdruk van de whales een factor die zeker in de gaten moet worden gehouden, omdat een herhaling de ADA prijs opnieuw tijdelijk kan afremmen. Vooruitblik op de komende fase van Cardano Cardano blijft voorlopig gevangen tussen de steun rond $0,85 en de weerstand rond $0,95. Binnen dit bereik wordt duidelijk dat de bulls langzaam sterker worden. De ascending triangle, stijgende RSI en steun van de supertrend indicator wijzen op een technische voorbereiding. Mocht de Cardano koers de prijsbarrière van $0,95 doorbreken, dan komen doelen tussen $1,20 en $1,50 in beeld. Zolang de steun overeind blijft, blijft dit scenario geldig. Daarmee lijkt ADA zich in stilte klaar te maken voor een nieuwe fase waarin de prijs mogelijk sneller kan bewegen dan de afgelopen maanden. 