Stablecoin infrastructure company Utila completes $22 million financing round, led by Red Dot Capital Partners

PANews reported on September 3rd that CoinDesk has reported that stablecoin infrastructure company Utila has secured $ 22 million in funding led by Red Dot Capital Partners , with participation from Nyca , Wing VC , DCG , and Cerca Partners . Utila provides a digital asset operations platform for businesses, with clients including payment providers and neobanks. The company processes over $ 15 billion in monthly transactions, and its customer base has doubled since March. Utila plans to accelerate its expansion into emerging markets in Latin America, Africa, and Asia-Pacific.

