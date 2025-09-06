Stablecoin Supply on Ethereum Hits Record $172.2 Billion

Ethereum’s stablecoin supply has reached a new milestone of $172.2 billion, driven by increased minting from major issuers like USDC and USDT. This record highlights Ethereum’s growing dominance in the stablecoin market, supporting more trading, lending, and DeFi activities on its network. Strong regulatory clarity and rising institutional interest have further propelled this growth, cementing Ethereum’s role as a central hub in the evolving crypto economy and a key driver of digital finance innovation.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.