Standard Chartered expects the Fed to cut interest rates by 50 basis points in September

PANews reported on September 8 that Standard Chartered Bank said it expects the Federal Reserve to cut interest rates by 50 basis points in September after August's non-farm payroll figures fell far short of expectations and the unemployment rate rose to 4.3%. The brokerage had earlier expected the Fed to cut interest rates by 25 basis points in September, but the institution now says that the latest data shows that the labor market is slowing rapidly, opening the door to a larger rate cut.

