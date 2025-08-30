Star investor Kevin O'Leary: BTC and crypto-related assets account for over 10% of his personal portfolio

Par : PANews
2025/08/30 19:43
PANews reported on August 30th that according to Yahoo Finance, Kevin O'Leary, the star investor on the CNBC reality show "Shark Tank," has recently disclosed his personal investment portfolio, stating that Bitcoin and crypto-related assets account for over 10% of his holdings, while gold accounts for approximately 5%. Furthermore, the financial app Beanstox, backed by Kevin O'Leary, now allows users to directly add Bitcoin and gold to their portfolios, in addition to accessing Bitcoin (IBIT) and Gold (IAU) ETFs.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
