Star investor Kevin O'Leary: BTC and crypto-related assets account for over 10% of his personal portfolio

PANews reported on August 30th that according to Yahoo Finance, Kevin O'Leary, the star investor on the CNBC reality show "Shark Tank," has recently disclosed his personal investment portfolio, stating that Bitcoin and crypto-related assets account for over 10% of his holdings, while gold accounts for approximately 5%. Furthermore, the financial app Beanstox, backed by Kevin O'Leary, now allows users to directly add Bitcoin and gold to their portfolios, in addition to accessing Bitcoin (IBIT) and Gold (IAU) ETFs.

