STBL founder: A buyback plan will be launched in the fourth quarter, and 100% of the minting fees will be used for buybacks

PANews reported on September 23rd that STBL founder Avtar Sehra stated on the X platform that a buyback program will be launched in the fourth quarter, gradually approaching the protocol's vision of a treasury buyback. At that time, 100% of minting fees will be used for buybacks, driving the value of STBL tokens. With the launch of STBL, the following plans are in place: 1. Multi-factor staking mechanism; 2. Launch of the buyback program; 3. U launch of USST minting; 4. 100% of transaction fees will be used for buybacks and recorded publicly on-chain.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.