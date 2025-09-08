The post Strategy adds 1,955 Bitcoin, expanding its holdings to 638,460 BTC appeared first on Coinpedia Fintech News
Michael Saylor’s firm “Strategy” has recently acquired 1,955 BTC for around $217.4 million, at an average price of approximately $111,196 per bitcoin. As of September 7, 2025, the company holds a total of 638,460 BTC, purchased for about $47.17 billion at an average price of $73,880 each. This significant accumulation showcases Strategy’s long-term dedication to Bitcoin as a core treasury asset, reflecting its substantial investment in the digital currency market.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.