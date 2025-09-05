Strategy has raised over $19.2 billion in funding so far in 2025

PANews reported on September 5th that Strategy's 8-K filing, as of September 2nd, showed that the company raised a total of $19.2 billion in the first eight months of 2025, including $11.5 billion in common equity and $7.8 billion in fixed income financing. The company disclosed specific financing instruments during the same period, including convertible bonds, STRF, STRC, STRK, and STRD.

