Strategy preferred stocks had mixed performance this year: STRF led the pack with a 31% return, while STRD returned a negative 6%.

PANews reported on August 30 that according to CoinDesk, Strategy (MSTR) has raised approximately US$5.6 billion so far this year through the issuance of a series of preferred stocks including STRK, STRF, STRD and STRC, accounting for 12% of all IPOs (preferred or common) in the United States. However, the performance of these preferred stocks was different. STRF led the way with a return rate of 31%, followed by STRK's 19% and STRC's 8%, while STRD's return rate was negative 6%. In addition, MSTR's stock price has risen 13% so far this year, lower than Bitcoin's 18% increase.

