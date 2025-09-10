SwissBorg verliest $41 miljoen aan SOL na API hack

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord SwissBorg, een Zwitserse cryptovermogensbeheerder, meldde een API hack. De API van hun stakingspartner Kiln is gecomprimeerd, waardoor ze $41 miljoen aan Solana (SOL) tokens zijn verloren. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe lost SwissBorg de verliezen op? SwissBorg verliest $41 miljoen door hack Cryptovermogensbeheerder SwissBorg heeft $41 miljoen verloren door een API hack. Op X deelde het platform dit bericht: SOL Earn Incident & SwissBorg Recovery Plan A partner API was compromised, impacting our SOL Earn Program (~193k SOL, <1% of users). Rest assured, the SwissBorg app remains fully secure and all other funds in Earn programs are 100% safe. Our recovery plan. Immediate Actions… — SwissBorg (@swissborg) September 8, 2025 Hier lieten ze weten dat hackers misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de API van hun stakingspartner Kiln. Dit zorgde ervoor dat ze ongeveer 193.000 SOL, met een waarde van ongeveer $41 miljoen, zijn verloren uit hun Earn-programma. Het platform liet weten dat de app en andere Earn-producten niet zijn geraakt door de SwissBorg hack. De hack was mogelijk door een exploit van Kiln, een aanbieder van stakinginfrastructuur. Een API is een softwarebrug tussen twee systemen. Een API hack, zoals deze van SwissBorg, maakt gebruik van deze brug om toegang te krijgen tot een systeem. Door de API van Kiln kon SwissBorg communiceren met het stakingnetwerk van Solana en konden ze tokens wegsluizen. SwissBorg liet weten dat het bedrijf ondanks de hack financieel gezond blijft. Zo worden de dagelijkse activiteiten niet beïnvloed door de hack en wordt er via de mail contact opgenomen met de gebruikers. Reactie van SwissBorg Kort na het statement van Swissborg dat ze gehackt waren, hield de CEO van SwissBorg, Cyrus Fazel, een X Space. Hierin liet hij weten dat de inbreuk allen gebruikers van hun Earn programma raakte. Fazel noemde dit ongeveer 1% van hun klantenbestand en 2% van alle totale activa: “Het is een grote hoeveelheid geld, maar het vormt geen risico voor SwissBorg.” Ook liet het bedrijf weten dat ze getroffen gebruikers gaan vergoeden en merkten op dat ze dit direct al kunnen doen. Wel lieten ze weten dat ze eerst samenwerken met internationale instanties, exchanges en white hat hackers om te helpen bij het onderzoek. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht SwissBorg verliest $41 miljoen aan SOL na API hack is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.