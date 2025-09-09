SwissBorg was attacked by SOL wallet, and about $41 million was transferred

PANews reported on September 9th that, according to The Block , Swiss crypto platform SwissBorg lost approximately 192,600 SOL (approximately $ 41.3 million) in its SOL Earn Program after a partner's API was compromised. The company stated it would use its SOL reserves to help users recover the majority of their remaining balances. Officials have implemented safety measures, suspending redemptions and collaborating with white hat hackers and security teams to recover the stolen funds. The incident did not affect other SwissBorg Earn programs or funds within the app .

