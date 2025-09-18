Syndicate mainnet launched and held TGE today, with FDV now at $1.86 billion.

PANews reported on September 18 that according to the official announcement, the application chain infrastructure protocol Syndicate mainnet was launched and TGE was carried out today. As of press time, the token SYND is currently priced at US$1.86. Based on the total number of tokens of 1 billion, the protocol FDV has reached US$1.86 billion.

Syndicate was formerly a decentralized investment platform and completed a US$20 million Series A financing in 2021, led by a16z.